Más de 100 chabolas ocupan la playa de Benítez de Ceuta junto al Trampolín y la planta desalinizadora

Migrantes en un nuevo asentamiento, en la playa de Benítez, a 12 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de chabolas han sido instaladas ya en la playa de Benítez de Ceuta por marroquíes en situación irregular, en una extensión de asentamientos que avanza junto a la planta desalinizadora.

Los asentamientos improvisados ocupan buena parte de la curva de Benítez, junto a la desalinizadora que separa esta playa de la del Trampolín, donde viven miles de personas migrantes desde el inicio de la crisis.

En la mañana de este sábado ya podían contabilizarse más de 100 estructuras, mientras otros migrantes continuaban reuniendo cañas, cartones, telas y otros materiales para levantar nuevas chabolas.

La ocupación de Benítez se suma a la situación que se vive desde hace aproximadamente un mes en la playa del Trampolín. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, cifró este viernes en alrededor de 4.500 las personas que permanecen asentadas en esta zona.

Los nuevos asentamientos se han extendido también por las escolleras de Benítez y llegan actualmente hasta las inmediaciones de las escaleras por donde bajó un grupo de manifestantes ceutíes semanas atrás para quemar las pocas chozas que en ese momento se habían instalado allí.

Los migrantes utilizan principalmente cañas, cartones, telas y cinta para construir refugios improvisados en los que pasar la noche. Algunos de estos asentamientos se encuentran a escasos metros de la orilla y otros se han levantado en una segunda línea de playa.

Este sábado, varios migrantes utilizaban, además, las duchas públicas de Benítez, rodeadas por las chabolas.

La situación se produce pese a que la Ordenanza Municipal de Uso y Aprovechamiento de las Playas de Ceuta prohíbe la acampada y la instalación de tiendas o estructuras similares en las playas, así como la realización de fuegos. Estas conductas están contempladas como infracciones en la normativa municipal.

En la zona también se han observado migrantes cocinando mediante fuegos improvisados realizados con piedras y utilizando sartenes, mientras permanecen a la espera de una plaza en los recursos habilitados para atender la situación derivada de la llegada masiva de migrantes.

Las autoridades permiten que los migrantes desarrollen las acciones ilegales con motivo de la emergencia humanitaria.