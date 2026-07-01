Más de 285.000 animales ingresaron en centros de acogida en 2025, según estudio: "Las cifras del abandono se estancan". - FUNDACIÓN AFFINITY

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 285.000 animales --169.000 perros y 116.000 gatos-- ingresaron en centros de acogida en 2025, según el estudio 'Él Nunca Lo Haría', que la Fundación Affinity ha publicado este miércoles. Aunque las cifras son "ligeramente inferiores" a las de 2024, la evolución de los últimos años "no muestra cambios significativos y sugiere una situación de estancamiento más que una mejora real".

La investigación identifica el motivo de abandono declarado con mayor frecuencia por las entidades participantes sigue siendo las camadas no deseadas (15%), seguido de la pérdida de interés por el animal (14%), el cambio de domicilio o traslado (12%), el fin de la temporada de caza (10%) y los problemas de comportamiento (10%).

Por otro lado, detalla que las entidades de protección animal viven bajo "presión asistencial continuada" y que con frecuencia, desarrollan su labor en un contexto marcado "por la elevada presión asistencial y la falta de recursos", condiciones que incrementan el riesgo de fatiga por compasión.

"Este desgaste responde a un fenómeno complejo en el que intervienen distintos factores como: el burnout, relacionado con el agotamiento crónico; el estrés traumático secundario, derivado de la exposición continuada al sufrimiento; el estrés moral, que aparece cuando las limitaciones impiden actuar como se considera éticamente adecuado; y el apoyo percibido, uno de los principales factores protectores frente al desgaste", explican desde Fundación Affinity.

Fundación Affinity apunta a que los refugios cuentan con una media de 29,1 voluntarios por entidad, pero con grandes desigualdades. De hecho, casi cuatro de cada diez entidades (39%) no tiene ningún empleado remunerado y aproximadamente la mitad dispone de menos de diez voluntarios. Por ello, advierte que las entidades más pequeñas pueden ser especialmente vulnerables, pues menos red implica menor "apoyo percibido" y más exposición al desgaste.

De ahí que "muchas" protectoras mencionen "de forma recurrente" la necesidad de más ayudas, más recursos, más voluntariado y una mayor implicación institucional. "Comprender esta realidad es fundamental no solo para proteger el bienestar de quienes cuidan de los animales, sino también para garantizar la sostenibilidad futura de las organizaciones dedicadas a su protección", destaca la organización.

La directora de la entidad, Isabel Buil, ha agradecido la implicación en el estudio de las entidades, que "año tras año, dedican tiempo a responder y compartir sus datos". "Su participación es clave porque permite contar con un análisis riguroso de la realidad del abandono, la pérdida y la adopción en España. A día de hoy, es el único estudio anual con esta cobertura, y mientras no exista otro, necesitamos que los centros sigan colaborando para poder ser conscientes de la magnitud de este gran problema", ha resaltado.