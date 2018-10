Más de 500 asociaciones convocan una marcha el 15 de abril para defender la vida "desde su inicio a su fin natural"

Actualizado 09/03/2018 16:14:29 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Sí a la Vida, apoyada por más de 500 asociaciones y entidades cívicas, convoca a la sociedad a salir a la calle el próximo 15 de abril para defender la vida "desde su inicio a su fin natural, en todas las fases y condiciones de su existencia".

Este año, el Día Internacional de la Vida, que se celebra el 25 de marzo, coincide con el Domingo de Ramos, motivo por el cual los organizadores de la Marcha por la Vida han decidido retrasar el evento hasta el 15 de abril. Según informan, está prevista la asistencia de asociaciones de toda Europa y América y esperan la participación de "miles de personas".

Desde 2011 se celebra este día en todo el mundo tras adquirir, todas las entidades 'provida', el compromiso de realizar un acto conjunto "en defensa de la vida". Con motivo de esta jornada se han realizado desde hace ocho años manifestaciones, galas y concentraciones. Este año, se realizará una marcha "para alzar la voz por los más débiles".

Entre las asociaciones convocantes se encuentran: ACdP, ADEVIDA, Asociación de Bioética de Madrid, Asociación Europea de Abogados de Familia, Centro Jurídico Tomás Moro, COFAPA, CONCAPA, e-cristians, Familias para la acogida, Federación Española de Asociaciones Provida, Foro de la Familia, Fundación Jérome Lejeune, Fundación REDMADRE, Fundación Madrina, Más Futuro, Fundación +Vida, Ho-Derecho a vivir, One of Us, Profesionales por la Ética, SOS Familia y Fundación Valores y Sociedad, entre otras.