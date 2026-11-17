Archivo - Sacerdotes participan en la misa de la festividad del Corpus Christi presidida por el Papa León XIV, en la Plaza de Cibeles. - Jesús Hellín/Europa Press/Pool - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 sacerdotes y 24 obispos participarán el próximo 30 de noviembre en el Encuentro Nacional de Sacerdotes, una jornada convocada por el Equipo Sinodal de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, bajo el lema 'Presbíteros: servidores de la comunión', con el objetivo de profundizar en el papel del sacerdote y su misión en el marco de una Iglesia más sinodal.

"Hay esperanza", ha asegurado este martes en una rueda de prensa el presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, Jesús Pulido, en cuanto a las cifras del clero en España, con 16.500 sacerdotes, más de mil seminaristas y 107 ordenaciones, según los últimos datos de la CEE.

En este contexto, el objetivo del encuentro, según ha indicado Pulido, es "involucrar a los curas de parroquia, a los que están al pie del cañón, que son fundamentales" y sensibilizarlos sobre el tema de "la comunión, la participación en misión y la sinodalidad".

Pulido ha explicado que, desde que arrancó el proceso de la sinodalidad, ha asegurado que las diócesis de España se van incorporando aunque a distintas velocidades.

En todo caso, ha remarcado que lo importante es que la sinodalidad no quede "en una palabra abstracta" sino que se concrete en "la toma de decisiones en común, el discernimiento comunitario como una norma general, la rendición de cuentas o el cuidado de la formación", entre otras.

Tal y como ha afirmado el obispo responsable del Equipo Sinodal de la CEE, Francisco Conesa, "el Papa Francisco casi definió la sinodalidad como la naturaleza de la Iglesia, ni siquiera un estilo, unas estructura o unos acontecimientos". "La Iglesia es sínodo", ha subrayado.

El encuentro comenzará a las 10:00 horas con la acogida de los participantes en la Fundación Pablo VI, en Madrid, y a las 10:30 horas tendrá lugar la oración inicial que dará paso a los saludos institucionales e introducción de la jornada a cargo de los obispos Francisco Conesa y Jesús Pulido.

A las 11:00 horas se impartirá la ponencia marco del encuentro con el título 'La corresponsabilidad diferenciada en el ejercicio del ministerio ordenado', impartida por el cardenal arzobispo de Turín y miembro del Consejo Ordinario de la Secretaría General del Sínodo, Roberto Repole.

El programa se reanudará a las 12:30 horas con la mesa de experiencias 'Tejer lazos para construir comunidad' que contará con las intervenciones del vicario de pastoral de la diócesis de Ávila, Jorge Zazo; la laica vicecanciller y secretaria general de pastoral de la diócesis de Canarias, Enélida Hernández; el diácono permanente de la diócesis de Madrid, Pedro Jara; y la religiosa de las Discípulas de Jesús y miembro del equipo sinodal diocesano de León y del Consejo diocesano de Pastoral, Yolanda Rubio.

La actividad de la tarde se iniciará a las 15:45 horas con una 'Conversación en el Espíritu' titulada '¿Cómo llevarlo a la práctica?', en la que abordarán las tareas propias del ministerio ordenado y aquellas que pueden ser delegadas en otros miembros de la Iglesia. Finalmente, se expondrán las conclusiones sobre la liturgia, la vida comunitaria, la guía pastoral, la economía, la evangelización o la acción caritativa. El encuentro será clausurado por el presidente de la CEE, Luis Argüello.

Según ha explicado la CEE, el evento está dirigido especialmente a los arciprestes, vicarios episcopales y delegados del Clero de toda España, como responsables en la coordinación de otros sacerdotes y también están invitados los diáconos permanentes con cargo pastoral.