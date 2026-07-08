Más Madrid exige vetar la contratación de grandes deudores de Hacienda en RTVE

La diputada de Sumar, Tesh Sidi, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). El debate parlamentario se centra hoy en dos temas principales: la reforma del Reglamento del Congreso presentada conj - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado impedir que RTVE contrate o remunere con fondos públicos a personas incluidas en la lista anual de grandes deudores de la Agencia Tributaria.

En un comunicado, la formación defiende que "la gestión de los recursos públicos debe regirse por los principios de ejemplaridad, buena administración y responsabilidad fiscal".

La portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha dirigido una iniciativa al Ministerio de Hacienda para reclamar una revisión de los criterios de contratación y colaboración de las entidades del sector público.

El objetivo es "impedir que quienes figuran en la lista anual de grandes deudores puedan percibir retribuciones con cargo a fondos públicos mientras mantengan esa situación", ha detallado.

Más Madrid insta a Hacienda a estudiar las modificaciones normativas necesarias para reforzar la ejemplaridad, la integridad y la responsabilidad institucional en la gestión de los recursos públicos, "garantizando la coherencia entre el deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y el destino del dinero de todos los contribuyentes".