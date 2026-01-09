¿Qué es lo que más y lo que menos disfrutan los españoles de las fiestas navideñas?

El Rey Gaspar durante la cabalgata de los Reyes Magos, - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Con lo que más disfrutan los españoles de las fiestas navideñas es con las reuniones con la familia (62,8%), muy por encima de la ilusión de los niños la noche de Reyes (6,9%) y el ambiente, la alegría, las luces y la decoración (4,6%).

En el otro lado de la balanza, lo que menos gusta a los españoles de la Navidad es el consumismo (30,1%), seguido del jaleo y el follón de gente (14,6%) y recordar a los que ya no están (5,9%).

Así lo refleja el estudio 'Sentimientos y comportamientos ante la Navidad', realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del 18 al 23 de diciembre y que cuenta con una muestra de 3.022 entrevistas.

El 87,6% de los españoles afirma que lo que más suele hacer en periodo navideño es regalar a familiares o amigos; el 78,1% que jugar a la lotería de Navidad o del Niño y el 77,7% señala que poner un árbol u otros adornos navideños es lo que suele hacer en esas fechas.

Por el contrario, un 66,6% de los españoles dice que no va a "celebraciones religiosas propias de la Navidad" y un 49,3% no ponen "belén o nacimiento" en sus casas.

Entre las personas que en esos días suelen viajar, el 39,9% asegura que realiza viajes culturales como visitar museos o monumentos, el 27,1% dice que hace viajes a la naturaleza o rurales" y un 7% indica que viaja para hacer deportes de nieve.

El 41,6% de los españoles señala que los regalos en su casa se hacen en Reyes frente al 17,6% que afirma que en Navidad. Un 33,9% dice que en su hogar se regala en las dos fiestas y un 5,9% de los encuestados afirma que no regala en ninguna de las dos fechas.

Un 49% de los encuestados pasa la Nochebuena en casa de familiares, un 47% en su casa y un 1% con amigos. Además, el 68,6% dice que suele cenar con otros familiares, el 60,3% con su pareja y otro 60,3% con sus hijos.

Para el 84,9% estas fiestas son de carácter familiar, un 44,4% asegura que son fiestas de carácter comercial y un 36,1% dice que son fiestas de significado religioso.

Además, un 83,8% asegura que "el acercamiento a la familia" en estas fechas le hace sentir la Navidad de formar especial, un 82,2% reconoce que lo que más le hace sentir estas fechas son "los buenos sentimientos y la generosidad", y un 81,2% afirma que lo que más siente es la "añoranza de seres queridos que ya no están o están lejos".

