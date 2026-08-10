Más de mil viajeros procedentes de Italia han tenido que identificarse desde la activación de controles en España

Varios viajeros en la zona de llegadas, en la T4, a 9 de agosto de 2026. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros procedentes de Italia que han sido identificados al llegar a aeropuertos españoles desde la madrugada del sábado supera ya las mil personas, según los datos proporcionados este lunes por el Ministerios del Interior.

El restablecimiento temporal de los controles fronterizos en aquellos aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre el Reino de España y la República Italiana entró en vigor a las 00.00 horas del pasado sábado.

El Gobierno adoptó esta decisión, que en principio estará vigente hasta el próximo 7 de septiembre, tras la negativa de Italia a poner fin a la suspensión del espacio Schengen a España que adoptó tras la crisis migratoria que tuvo lugar en Ceuta el pasado 30 de julio.

Desde el inicio de los controles hasta el mediodía de este lunes se ha procedido a identificar a un total de 1.033 viajeros que habían llegado en 58 vuelos. En esta tarea han participado 109 agentes.

LA MITAD, EN BARCELONA

La mayoría de estos vuelos (18) han aterrizado en el barcelonés aeropuerto de El Prat de Llobregat, donde se ha identificado a un total de 552 ciudadanos, con la participación de 29 funcionarios.

El segundo aeropuerto donde se han producido más identificaciones ha sido el de Adolfo Suárez-Madrid Barajas, con 223 personas procedentes de 18 vueltos a las que se les ha pedido la documentación por parte 17 agentes.

El resto de nacionales de personas procedentes de Italia que han tenido que pasar este trámite lo han hecho en Valencia (65 pasajeros de tres vuelos), Alicante (61 viajeros de 14 vuelos), Sevilla (49 personas de 8 aviones), Málaga (43 viajeros de cinco vuelos) y Bilbao (40 personas de cinco vuelos).

En el balance proporcionado por el Ministerio del Interior no se incluyen aún datos de cruceros llegados a ninguna comunidad autónoma ni tampoco de puertos ni aeropuertos de Canarias y Baleares, cifras que se empezarán a dar a partir de este martes.