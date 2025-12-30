Más de 3 millones de fieles han asistido a las audiencias y celebraciones en el Vaticano en 2025

25 December 2025, Vatican: The faithful listen to the Pope's Christmas message and the blessing "Urbi et Orbi" in the rain in St. Peter's Square. Photo: Sabine Dobel/dpa - Sabine Dobel/dpa

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.176.620 de fieles han participado en las audiencias y celebraciones litúrgicas celebradas en el Vaticano en 2025, según los datos publicados este martes por la Prefectura de la Casa Pontificia, que incluyen las audiencias generales y jubilares, las audiencias especiales, las celebraciones litúrgicas y el rezo del Ángelus.

En concreto, en el período comprendido entre enero y abril, durante el pontificado del Papa Francisco, se contabilizaron 262.820 fieles: 60.500 en las ocho audiencias generales y jubilares, 10.320 en audiencias especiales, 62.000 en celebraciones litúrgicas y 130.000 en los rezos del Ángelus, según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

El cómputo tiene en cuenta lo sucedido hasta el 14 de febrero, fecha del ingreso hospitalario de Francisco en el Policlínico Gemelli y la consiguiente suspensión de las audiencias (la última audiencia general del Pontífice argentino tuvo lugar el miércoles 12 de febrero).

Además, desde la elección del Papa León XIV hasta finales de año, se contabilizaron un total de 2.913.800 fieles. En concreto, fueron 1.069.000 participaciones en las 36 audiencias generales y jubilares, 148.300 en audiencias especiales, 796.500 en celebraciones litúrgicas y 900.000 en los rezos del Ángelus.

El mes de diciembre fue el que registró el mayor número de presencias durante el rezo mariano, con cerca de 250.000 participantes, mientras que en octubre se alcanzó el pico tanto en celebraciones litúrgicas (alrededor de 200.000 presencias) como en las audiencias generales y jubilares (aproximadamente 295.000).

17 MISIONEROS ASESINADOS

Por otro lado, un total de 17 misioneros hombres y mujeres (sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos) han sido asesinados en distintas partes del mundo en 2025, según el informe anual que la Agencia Fides publica al concluir el año, recogido por 'Vatican News'.

El continente africano volvió a registrar el mayor número de asesinatos, con diez agentes pastorales muertos a lo largo del año (6 sacerdotes, 2 seminaristas y 2 catequistas). Nigeria fue el país más golpeado, seguido de Burkina Faso, Sierra Leona, Kenia y Sudán.

En América se contabilizaron cuatro víctimas, entre ellas, dos religiosas asesinadas en Haití, un sacerdote asesinado en México y un presbítero de origen indio asesinado en Estados Unidos. En Asia fueron asesinados dos sacerdotes (uno en Myanmar y el otro en Filipinas), mientras que en Europa un sacerdote fue asesinado en Polonia.