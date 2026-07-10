Más de la mitad de España estará mañana en aviso por calor y tormentas, con Galicia y País Vasco en nivel naranja

Varias personas se refugian a la sombra. A 05 de julio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 comunidades autónomas (CCAA) estarán este sábado en aviso por altas temperaturas, lluvias y tormentas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, A Coruña alcanzará el nivel naranja por lluvias y tormentas y Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, por calor. El resto de avisos por lluvias y tormentas estarán en el Litoral oriental asturiano y en la Cordillera y Picos de Europa; León; Lugo y Pontevedra. Además, Guadalajara se encontrará en aviso sólo por tormentas.

Además, el resto de avisos por altas temperaturas se darán en Granada y Jaén; Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca, Ibiza y Formentera; Liébana y Cantabria del Ebro; Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; Albacete y Toledo; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Lugo y Ourense; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Vertiente cantábrica de Navarra, Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra; Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana.

De acuerdo con el pronóstico, las máximas descenderán en los archipiélagos, litorales mediterráneos, Extremadura y Andalucía occidental. En el resto del país predominarán los aumentos, que podrán ser notables en el oeste de Galicia y Cantábrico oriental. De esta manera, se superarán los 35ºC en amplias zonas de la Península y Baleares e incluso se llegará a los 38ºC en regiones de la meseta Sur, Andalucía oriental, Ebro y aledaños, Cantábrico oriental, Miño y Mallorca.

Por otro lado, las mínimas registrarán pocos cambios. Por zonas, predominarán las bajadas en el cuadrante nordeste y las subidas en el noroeste. En este marco, no se bajará de los 20ºC en los litorales mediterráneos y regiones de los tercios nordeste y sureste y de la meseta Sur.

AEMET ha avanzado que este sábado predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, con nubosidad baja matinal en regiones de Andalucía occidental, Galicia, Cantábrico y puntos de la fachada oriental peninsular que por lo general tenderá a despejar y con intervalos de nubes altas penetrando desde el sur peninsular a lo largo del día.

Por la tarde, ha apuntado a que se formará nubosidad de evolución en zonas del centro y mitad norte peninsular, con chubascos y tormentas fuertes, incluso localmente muy fuertes, acompañadas de granizo en Galicia, siendo también probables a últimas horas en el área cantábrica occidental. A su vez, también podrá darse algún chubasco aislado en el Pirineo.

Mientras tanto, llegará a Canarias un frente poco activo que dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación ocasional en el resto de las islas. Asimismo, se esperan bancos de niebla matinales en regiones de Galicia, Cantábrico y fachada oriental peninsular, con calima en el sureste peninsular y Baleares.

Por último, el organismo estatal ha indicado que mañana soplará viento moderado el poniente en los litorales del sur peninsular y el viento del nordeste en los de Galicia, Cantábrico y fachada oriental, así como en Baleares. Además, habrá predominio del viento de componente sur en el resto, flojo arreciando a moderado por la tarde en amplias zonas y viento moderado del norte en Canarias.