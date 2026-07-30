Mediaset España estrenará el 'El Chiringuito' con Josep Pedrerol el 17 de agosto en Energy y Cuatro - LUIS MIGUEL GONZALEZ/MEDIASET ESPAÑA

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mediaset España estrenará el próximo lunes 17 de agosto 'El Chiringuito', presentado y dirigido por Josep Pedrerol, coincidiendo con el inicio de la temporada de LaLiga. El programa se emitirá de lunes a jueves en Energy y los domingos en Cuatro.

Según ha informado este jueves el grupo de comunicación, el formato mantendrá su cita diaria a las 00.00 horas. Antes, se emitirá cada noche 'La Cuenta Atrás', un espacio de 15 minutos que resumirá las claves de la jornada antes del inicio del debate y análisis de la actualidad deportiva de 'El Chiringuito'.

Asimismo, Mediaset España ha detallado que 'El Chiringuito' mantendrá sus señas de identidad: el entretenimiento, la información en directo, las exclusivas y la última hora del fútbol y del deporte en general.

El programa contará con colaboradores habituales como Tomás Roncero, Edu Aguirre, Alfredo Duro, Jota Jordi, Cristóbal Soria, Carme Barceló, Juanma Rodríguez, Paco Buyo, Lobo Carrasco, Fernando Sanz, Jorge d'Alessandro, Javier Balboa, Juanfe Sanz, Diego Plaza o Álex Silvestre, entre otros, que formarán el equipo de debate que rotará a diario en función de los acontecimientos de la jornada.

El espacio se desarrollará en un plató adaptado para el análisis, que contará con la presencia de público durante las emisiones especiales. "Aunque la cita habitual será de domingo a jueves, el programa responderá a las exigencias de la temporada con ediciones especiales los sábados ante grandes partidos o eventos de trascendencia", ha precisado.

Dispondrá, además, de una plantilla de periodistas en redacción desplazada a los principales puntos de interés, así como de una red de corresponsales permanente en delegaciones como Barcelona (José Álvarez y Marc Núñez), Bilbao (Edu Velasco) y Andalucía (Gonzalo Tortosa). También estarán los exárbitros Rafa Guerrero, José Luis Pajares Paz e Ildefonso Urizar Azpitarte.