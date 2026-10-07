Mediaset propone un 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo presentado por Carlos Franganillo y Alba Lago

Archivo - El periodista y director de informativos de Telecinco, Carlos Franganillo, durante una jornada en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mediaset España ha propuesto a PSOE y PP organizar un debate cara a cara con sus candidatos a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, conducido por los periodistas Carlos Franganillo y Alba Lago.

Así lo ha podido saber Europa Press en fuentes del grupo de comunicación, que han detallado que el debate moderado por el director de Informativos Telecinco y conductor del informstivo 21Horas y la presentadora de la edición de sobremesa de Noticias Cuatro se emitiría en simulcast en ambas cadenas.

De aceptar los partidos la propuesta, Mediaset España organizaría un cara a cara en estas elecciones, con fecha aún por determinar. En los pasados comicios de julio de 2023, el grupo no organizó ningún debate electoral.

Las mismas fuentes han indicado que Mediaset pondrá a disposición del resto de medios sus instalaciones para que puedan realizar la cobertura del debate en caso de celebrarse.