Archivo - Urna de votación del 8F. - EUROPA PRESS. - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Televisiones, radios y medios digitales han preparado programaciones especiales para seguir la noche electoral de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre, con un amplio dispositivo informativo para seguir la apertura de los colegios, la participación, el voto de los candidatos, los sondeos y el escrutinio de la jornada.

Para ello, desplegarán equipos de reporteros por toda España y conectarán con las sedes de los principales partidos, entre ellos las formaciones autonómicas como Junts y el PNV, para recoger los resultados y las reacciones. Contarán con sus presentadores de referencia y mesas de análisis formadas por politólogos, periodistas y expertos.

En el ámbito audiovisual, RTVE desplegará una programación especial que comenzará desde primera hora de la mañana en todos sus canales y que incluirá especiales informativos antes del cierre de los colegios electorales para seguir el escrutinio y conocer los resultados y reacciones.

En Televisión Española, la cobertura especial en directo comenzará a las 7.00 horas en simultáneo en La 1 y el Canal 24 horas y gastas las 13.00 horas. Por la tarde, a las 19.30 horas arrancará en La 1, el Canal 24 horas y TVE Internacional 'La gran decisión. Especial noche electoral', conducido por Pepa Bueno y Alejandra Herranz desde la sede de RTVE en Prado del Rey, donde informarán de los últimos minutos de votaciones. A las 20.00 horas, tras el cierre de los colegios, informarán del sondeo realizado por Sigma Dos para RTVE y FORTA, y continuarán con la actualización del escrutinio.

Antena 3 ha organizado una cobertura electoral que incluye boletines informativos a las 11.00 y 13.00 horas, con 'Antena 3 Noticias 1', con Matías Prats y Mónica Carrillo, cubriendo en su horario habitual las primeras horas de la jornada electoral.

A partir de las 19.30 horas, la cadena pone al frente a Vicente Vallés, para dirigir un especial que se prolongará hasta la noche, con una mesa de análisis compuesta por Pilar Velasco, Iván Redondo, José Manuel García Margallo, Javier Caraballo, Gema Huesca y Raúl Marqueta.

La cobertura contempla conexiones desde las sedes de los principales partidos políticos y de las formaciones autonómicas más representativas como Junts y el PNV, con el objetivo de ofrecer una visión completa de los resultados electorales desde los diferentes espacios políticos.

En el caso de laSexta, desde las 18.30 horas, la cadena ofrecerá una edición especial de 'Al Rojo Vivo Objetivo Moncloa', conducida por Antonio García Ferreras.

Contará con los politólogos Sandra León, Ignacio Urquizu, Lluís Orriols y Pablo Simón y con analistas como Lucía Méndez, Ignacio Escolar, Pablo Montesinos y Manuel Cobo. También estarán presentes los periodistas de 'laSexta Noticias' María Llapart y Rodrigo Blázquez.

Además, laSexta Noticias 14H Fin de Semana ofrecerá la información correspondiente al primer tramo de la jornada electoral.

DESDE LOS ESCENARIOS DE LA NOCHE ELECTORAL

Mediaset España ha preparado un dispositivo que cuenta con la emisión simultánea en Telecinco y Cuatro de '29N. España decide', un especial conducido por Carlos Franganillo que contará con equipos de directo desplegados por toda España para informar desde los principales escenarios de la noche electoral, a partir de las 19.30 horas.

El programa se emitirá en ambas cadenas hasta las 22.30 horas, momento en el que Telecinco dará paso a una nueva gala de 'GH VIP' y el especial informativo continuará en Cuatro hasta las 00.30 horas. Reunirá en plató a expertos y analistas políticos.

La mesa de análisis estará integrada por Francisco Camas, politólogo y director de Investigación de Opinión Pública de Ipsos España; los periodistas Rodolfo Irago, María Claver y Cristina de la Hoz; y Alberto Sotillos, sociólogo y experto en comunicación política, junto a Susana Camacho y Carlota Núñez, periodistas de Noticias Cuatro que cubren habitualmente la información del PP y del PSOE. La cobertura informativa se extenderá durante toda la jornada.

La Séptima modificará su horario habitual de emisión y comenzará a las 9.00 horas con 'El Pulso' de Verónica Sanz, en un despliegue en el que estarán también Luján Argüelles, Sarah Santaolalla, Rocío Delgado, Noor Ben Yessef y Javier Ruiz. 'La Última Hora. Especial 29N', con Javier Ruiz dará comienzo a las 19.00 horas y llegará hasta las 2.00 horas del lunes.

La cobertura de TRECE comenzará a las 19.30 horas, media hora antes del cierre de los colegios electorales en la península, de la mano de Ana Samboal, que repasará cómo ha transcurrido la jornada y seguirá en directo el cierre de las urnas y el inicio del escrutinio con la periodista Esther Jaén y el consultor Ricardo Gómez.

A las 21.00 horas, José Luis Pérez se pondrá al frente de la programación especial para seguir el escrutinio en directo y analizar el reparto de escaños y las opciones de formar Gobierno. En la mesa le acompañarán Ana Samboal, Antonio Jiménez y Cristina López Schlichting, directora de Fin de Semana en COPE y contarán con el análisis del experto en procesos electorales Juan Francisco Caro, el politólogo César Calderón y el periodista Bieito Rubido.

ANÁLISIS Y REACCIONES

En el caso de COPE, a partir de las 19.30 horas, Carlos Herrera y Jorge Bustos conducirán el especial de la noche electoral con conexiones en directo desde las sedes de los partidos y el análisis del escrutinio a cargo de Pilar García de la Granja, Alejandro Requeijo, Manuel Mostaza y Andrés Medina, junto a Ángel Expósito, Alberto Herrera y Pilar Cisneros.

La cobertura continuará el lunes 30 desde las 6.00 horas para analizar los resultados y los posibles escenarios de gobernabilidad a través de 'Herrera en COPE', 'Mediodía COPE', 'La Tarde' --con Pilar García Muñiz-- y 'La Linterna'.

Asimismo, la SER ofrecerá una programación especial por las elecciones generales, con un programa conducido por Aimar Bretos, junto a Sara Canals y Guillermo Lerma, que incluirá sondeos a pie de urna, escrutinio en directo y reacciones de los partidos. Contará con más de 100 periodistas repartidos por toda España y con mesas de análisis con expertos.

Según ha informado la emisora, a las 14.00 horas, Almudena Lopesino conducirá un especial de 'Hora 14' desde la Plaza del Pilar de Zaragoza, que repasará las primeras horas de votación, la participación y las incidencias de la mañana.

En el caso de Onda Cero, a partir de las 19.30 horas, Rafa Latorre se pondrá al frente del especial 'Elecciones 29N'. Rafa Latorre estará acompañado por Rubén Amón, Julián Cabrera, Marta García Aller, Ketty Garat, Ignacio Varela y Pablo Pombom, que interpretarán los resultados, las reacciones de los partidos y las posibles consecuencias políticas de la votación.

Desde primera hora de la mañana, los Servicios Informativos de Onda Cero harán un seguimiento de la jornada, con la apertura de colegios y los avances de participación.

En Radio Nacional de España, el seguimiento de las votaciones será protagonista desde primera hora en los informativos y boletines de Radio 5 Todo Noticias, con un especial que comenzará a las 19.45 horas en Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior de España, conducido por Juan Ramón Lucas y Lara Hermoso.

Contarán con el análisis de Javier Aroca, María José Fuenteálamo y Jorge Resina, y la última hora de los resultados y las valoraciones desde las sedes de los partidos políticos, de la mano de todo el equipo del área de Nacional de RNE.