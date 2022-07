Al menos 18 sacerdotes han sido secuestrados en Nigeria en lo que va de 2022, según Ayuda a la Iglesia Necesitada

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 18 sacerdotes han sido secuestrados en Nigeria en lo que va de 2022, cinco de ellos en la primera semana de julio, según datos recopilados por la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN). Aunque la mayoría fueron liberados ilesos, tres fueron asesinados.

Ante esta situación, la Asociación de Sacerdotes Católicos Diocesanos de Nigeria (NDCPA, por sus siglas en inglés) ha denunciado, en un comunicado enviado a ACN, que "es realmente triste que en el curso de sus actividades pastorales habituales, los sacerdotes se hayan convertido en una especie en peligro de extinción".

Según la NDCPA, "se han hecho intentos para pedir ayuda al gobierno a varios niveles", pero añade que, "como ya observó la Conferencia de Obispos Católicos de Nigeria, 'está claro para la nación que el Gobierno ha fallado en su deber principal de proteger la vida de los ciudadanos nigerianos'".

Junto a los casos de secuestros y asesinato de sacerdotes, Ayuda a la Iglesia Necesitada señala que se suman nuevos ataques contra iglesias, como el atentado en la fiesta de Pentecostés el pasado 5 de junio contra la parroquia de San Francisco Javier de Owo, en el suroeste del país, que dejó cerca de medio centenar de víctimas mortales y ha sido la primera vez que una iglesia es atacada en el sur de Nigeria.

Los sacerdotes nigerianos rechazan explícitamente cualquier respuesta que implique la fuerza o la violencia de su parte. "No somos terroristas ni una tropa de guerra", precisan, al tiempo que cuestionan el beneficio de la participación de sacerdotes en las protestas callejeras.

"Nuestro camino ministerial consiste en la proclamación de la palabra de Dios y la celebración de la Eucaristía como memorial de Cristo y su misión en la tierra. Esto implica que llevamos con nosotros los libros sagrados y no las armas. Cristo nunca nos animó a levantar las armas contra nadie ni emprender ninguna acción de venganza. No tomamos las armas, y no lo haremos", han asegurado.

Por ello, los sacerdotes nigerianos convocan a todos sus hermanos en el ministerio a unirse a una semana extraordinaria de oración y ayuno, adoración eucarística y rezo del rosario, que ha comenzado este 11 de julio.