Miedo al coronavirus: guía elemental para no dejarse llevar por el alarmismo

MADRID, 11 Mar. (EDIZIONES)

La expansión del coronavirus por España y la aplicación de medidas como la suspensión de las clases en ciertas zonas del país o el aislamiento preventivo están ocasionando algunas situaciones de alarma como visitas al centro de salud al menor síntoma, adquisición de mascarillas injustificada o compra masiva de alimentos en algunos comercios.

Para evitar dejarse llevar por el miedo y el alarmismo por la llegada del coronavirus, el Colegio Oficial de Psicología de Madrid ha elaborado una guía con una serie de consejos dirigida a las personas que no están infectadas, a los grupos de riesgo y a aquellos que ya han contraído la enfermedad:

SI NO TIENES CORONAVIRUS

En caso de no estar contagiado y no pertenecer a un grupo de riesgo, los expertos piden no pensar constantemente en la enfermedad para que no haya malestar emocional y compartir tu situación con personas cercanas. Además, sobre la información de la enfermedad, se pide conocer lo que está pasando a partir de medios oficiales, informar a los seres queridos de manera realista y sin mentir, y evitar la sobreinformación porque "estar permanentemente conectado no es estar mejor informado". Tras estas recomendaciones, aconsejan llevar a cabo las siguientes pautas:

- Sé optimista y objetivo: eres fuerte y capaz.

- Realiza hábitos adecuados de higiene, como lavarte bien las manos.

- Evita hablar permanentemente del coronavirus.

- Apóyate en tu familia y amigos.

- Ayuda a tu entorno a mantener la calma

- Infórmate siempre con fuentes oficiales e información de expertos

- No alimentes el miedo: nada de difundir bulos ni noticias falsas

- Procura hacer vida normal y sigue con tu rutina

- Cuidado con la discriminación: el miedo puede hacer que acabemos rechazando o discriminando a ciertas personas

SI PERTENECES A UN GRUPO DE RIESGO

- Confía en las autoridades sanitarias y sigue sus recomendaciones: ellos saben lo que tienen que hacer.

- Infórmate de forma realista

- No quites importancia a tu riesgo para evadir el miedo

- Pero tampoco magnifiques el riesgo real: hay que ser prudente sin alarmarse

- ¿En aislamiento? Es un escenario que puede llevar al miedo o la ansiedad, por eso hay que intentar estar ocupado y conectado a tus seres queridos.

SI TIENES CORONAVIRUS

- No te pongas en lo peor: maneja los pensamientos intrusivos

- Sé realista y no te alarmes de forma innecesaria: la gran mayoría se acaba curando.

- ¿Con miedo? Piensa en situaciones similares que hayas vivido y cuántas veces las has superado con éxito.