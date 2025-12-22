Milagros Tolón recoge la cartera de Educación y reconoce el trabajo de Alegría: "No partimos de cero"

Milagros Tolón. - EUROPA PRESS

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha recibido este lunes de manos de la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes de la hasta ahora ministra del ramo, Pilar Alegría, y ha reconocido el trabajo de su predecesora en el cargo. "No partimos de cero", ha recalcado.

Así, ha hecho referencia durante su intervención tras recoger la cartera a la inversión del Gobierno en materia de Educación y de Deporte y a logros como la reducción "significativa" del abandono escolar temprano o al hecho de que el deporte español viva "un momento de esplendor".

Además, ha recordado su experiencia personal en el ámbito de la docencia y ha explicado que enseñó a leer y escribir a personas mayores, sobre todo mujeres. Según ha explicado, para ellas "cada palabra aprendida era una conquista". "Nunca es tarde para aprender, (...) no es cuestión de edad, sino voluntad y esperanza porque el futuro de nuestro país empieza en las aulas", ha indicado.

Al margen de ello, ha expresado su agradecimiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por depositar su confianza en ella y ha incidido en que "es un orgullo formar parte de un proyecto que está transformando y modernizando España". Por otro lado, ha puesto en valor a Alegría. "Con tu ilusión, tu fuerza, tus ganas, tu empeño, serás lo que quieras ser. Necesitamos hombres y mujeres con ilusión y ella no solo lo transmite con su bonita sonrisa sino con su forma de pensar", ha destacado.

Al margen de su puesto al frente de la delegación de Gobierno de Castilla-La Mancha, Tolón (Toledo, 1968) es también diputada en el Congreso por la provincias de Toledo. Anteriormente fue alcaldesa de Toledo durante ocho años y también se desempeñó como vicepresidenta segunda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Algunos cargos que han presenciado el intercambio de carteras son la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, que ha recibido la portavocía del Gobierno de Alegría; y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Asimismo, han asistido el ex ministro de Defensa, José Bono; el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes; la exministra de Transportes y actual presidenta de Paradores, Raquel Sánchez; y el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.

Su predecesora en el cargo, Pilar Alegría, ha señalado a Tolón que hoy recibe "una importante responsabilidad" y le ha transmitido que espera que siga "consolidando" la educación en España durante el resto de la legislatura. Por su parte, ha indicado que a ella le toca "cerrar una etapa" y aunque ha admitido "errores no intencionados", ha recalcado que ha intentado "desde el primer momento" hacer bien su trabajo.

Tras agradecer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su confianza y su "determinación y compromiso" para hacer de España "un país mejor", ha explicado que ella vuelve ahora "a casa" para intentar seguir haciendo "lo que en definitiva hace este Ejecutivo, que es trabajar para conseguir una sociedad más justa".