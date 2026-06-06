Miles de jóvenes esperan al Papa en Plaza de Lima: "Estoy un poco fría con Dios y quiero reencontrarme con él"

Miles de jóvenes esperan al Papa en Plaza de Lima - EUROPA PRESS

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Lima de Madrid presenta el aspecto de una gran celebración multitudinaria a la espera de la llegada del Papa León XIV con emoción y expectación por parte de los asistentes que tienen "muchas ganas" de ver al Pontífice en la Vigilia de Oración de los jóvenes de este sábado.

Entre ellos, están Isabel, Pablo e Inés, de 20 años, que han acudido al evento con su parroquia San José Obrero de Móstoles en busca de respuestas. "Estoy un poco fría con el tema de Dios y quiero volver a encontrarme con él", apunta una de ellas en declaraciones a Europa Press. También esperan que el Papa les transmita un mensaje de libertad: "No hay que tener miedo a que los jóvenes se muestren como son".

Bajo el calor de la tarde, miles de personas han comenzado a ocupar las zonas habilitadas pasadas las 16:45 horas, entre carreras para coger el mejor sitio y banderas llegadas desde distintos puntos de España y del extranjero, como Colombia o Perú.

Grupos de jóvenes vestidos con camisetas identificativas de parroquias, movimientos, centros educativos y diócesis agitan banderas de España y gritan 'Viva el Papa', 'Esta es la juventud del Papa' o 'Camarero, una de Papa'.

MENSAJES DE FE Y ESPERANZA

Además, entre la multitud se pueden ver carteles hechos a mano con mensajes de fe, agradecimiento y esperanza, junto a pancartas con mensajes con el lema del viaje apostólico 'Alza la mirada'.

Precisamente, el himno oficial 'Alza la mirada' ha sonado por la megafonía y muchos de los jóvenes se han animado a cantar y bailar. Además, durante la espera al Pontífice, las pantallas han compartido testimonios.

SILLAS, GORRAS, SOMBREROS, ABANICOS, PARAGUAS

Los peregrinos han venido preparados para aguantar las largas horas de espera, con sillas, gorras, sombreros, paraguas para protegerse del sol, abanicos y comida.

La convocatoria ha reunido a personas de todas las edades. Aunque los jóvenes son los protagonistas del encuentro, también han acudido familias enteras, niños y numerosos mayores que han querido sumarse a la cita.

Ángela y Carolina (20 años), dos amigas de Sevilla, se muestran "con muchas ganas" de ver al Pontífice después de "muchas horas" de viaje en autobús, aunque "muy animadas". "Nos gusta mucho el Papa", subrayan.

"NOS PROMETIERON QUE PODRÍAMOS FORMAR UNA FAMILIA"

También Antonio (24 años), Juanmi (24 años) y Javi (23 años), amigos de Málaga, están "orgullosos" de que el Papa visite España al inicio de su Pontificado. "Esperamos que mande un mensaje de esperanza para los jóvenes que estamos en un momento complicado porque nos prometieron que podríamos formar una familia y tener una vivienda y no podemos", aseguran en declaraciones a Europa Press.

Especialmente emocionada está la familia de Inmaculada (49 años) que viene a la vigilia para acompañar a su hija Esther (19 años), una joven con discapacidad. "Si tuviera que enviarle un mensaje sería 'tengo sed, danos de beber'", afirma esta madrileña, madre de seis hijos.

Por su parte, Mercedes (40 años), una religiosa de Madrid acude al acto en la Plaza de Lima acompañada de su parroquia y espera que el Pontífice mande un mensaje que ayude a "renovar la fe de todos los españoles".

La organización espera una gran afluencia de público -con 240.000 personas inscritas- para una cita que aspira a convertirse en uno de los momentos más destacados de la agenda papal en Madrid. Mientras tanto, la Plaza de Lima ya vive su propia celebración: una mezcla de fe, entusiasmo juvenil y ambiente de fiesta que anticipa la llegada del Papa entre aplausos y emoción.