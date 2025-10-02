Miles de personas se reúnen frente a Exteriores para exigir la "inmediata liberación" de los miembros de la flotilla

Cientos de personas durante una concentración en apoyo a la Global Sumud Flotilla, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, a 2 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se están concentrando durante la tarde de este jueves frente al Ministerio de Exteriores para pedir la "inmediata liberación" de la Global Sumud Flotilla, cuyos barcos fueron interceptados este miércoles por Israel mientras se dirigían a Gaza para entregar ayuda humanitaria.

Los manifestantes, acompañados por numerosas banderas de Palestina y carteles en apoyo al pueblo palestino, han pedido "que la flotilla no se toque", llamando al "boicot" y reclamando "sanciones a Israel", así como el fin del bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

La concentración cuenta con la supervisión de la Policía Nacional que ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad en ocasión de la manifestación.

Antes de leer el manifiesto, los organizadores han anunciado que los manifestantes se desplazarán en un recorrido que atravesará las calles de Atocha, Sol, el Congreso de los Diputados y que acabará en la Plaza de Neptuno.

Entre los representantes políticos, han anunciado su participación la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; la eurodiputada de la formación morada, Irene Montero; y la coordinadora de Sumar, Lara Hernández.