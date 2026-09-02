La ministra de Educación, Milagros Tolón, viaja a Ceuta la próxima semana coincidiendo con el inicio del curso escolar

Archivo - La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante una reunión con el presidente del COE, Alejandro Blanco, en el Comité Olímpico Español, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CEUTA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, viajará a Ceuta la próxima semana coincidiendo con el inicio del curso escolar, según ha avanzado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en rueda de prensa desde la ciudad autónoma tras la entrada masiva de extranjeros en julio.

"Sobre el Ministerio de Educación, ya los docentes para el comienzo del curso en toda España se han incorporado en su labor. En el caso de Ceuta son 1.749 profesores y estará la próxima semana aquí la ministra también ante el comienzo del curso, en el que hemos tomado decisiones y también refuerzo y medidas para que todos los colegios públicos y concertados puedan empezar con la máxima normalidad el curso escolar 26-27", ha señalado Torres.

De la misma manera, este martes, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Torres explicó que se han producido reuniones con todos los equipos directivos y que "la voluntad es que, como en el resto de España, comience el curso, con absoluta normalidad".