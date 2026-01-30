La mitad de la población mundial y española tiene una opinión favorable del Papa León XIV, según un estudio

Archivo - El Papa León XIV en la Plaza de San Pedro del Vaticano. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

El 49% de la población mundial y el 52% de la población española tiene una opinión "algo" o "muy" favorable del Papa León XIV, frente a un 25% y un 29%, respectivamente, de valoraciones desfavorables, lo que se traduce en una valoración positiva neta global de +24 puntos a nivel mundial y de +23 puntos en España, según la última encuesta End of Year (EoY) de la red Gallup International Association. La parte del informe correspondiente a España ha sido realizada por Sigma Dos.

El estudio, realizado en 58 países y basado en casi 58.000 entrevistas, recoge las valoraciones sobre seis líderes internacionales: el Papa León XIV, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de Rusia, Vladimir Putin; el presidente de China, Xi Jinping; el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Los autores del análisis destacan que León XIV es "el único líder internacional que obtiene una valoración neta claramente positiva a escala global".

Por continentes, el Pontífice obtiene valoraciones netas positivas en África (+36), América del Norte (+35), América Latina (+34), Europa oriental (+31), Australasia (+31) y Europa occidental (+29). Solo en el mundo árabe presenta un resultado negativo (-18), mientras que en Asia occidental su valoración es de +3.

Por el contrario, el resto de los principales líderes políticos incluidos en la encuesta presentan valoraciones netas negativas de imagen a nivel global. Encabeza la lista el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que obtiene la peor valoración global con un -42, seguido muy de cerca por Vladimir Putin, con -41.

Donald Trump se sitúa a 10 puntos de Putin, con una valoración neta de -31, mientras que el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi obtienen una valoración de -23 y -12, respectivamente.

Aunque Trump encabeza el ranking de líderes políticos con mayor porcentaje de opiniones favorables con un 30% de apoyo bruto, también concentra elevados niveles de rechazo en Europa occidental, con un balance negativo neto de -59, impulsado sobre todo por su valoración en países como Suecia (-80), Alemania (-72), Países Bajos (-66) o España (-51).

Por su parte, Putin alcanza niveles muy elevados de rechazo en gran parte de Europa occidental, con balances netos negativos en países como Dinamarca (-94), Suiza (-79) o España (-79).

Según el estudio, desde 2017, la imagen global de los principales líderes políticos ha empeorado "de forma significativa". Vladimir Putin pasa de un saldo positivo (+3) a uno negativo (-41); Xi Jinping cae de +6 a -23; Narendra Modi, de +8 a -12; Benjamin Netanyahu, de -8 a -42; y Donald Trump, de -27 a -31.

En cuanto a la figura papal, aunque su valoración desciende respecto a los niveles de 2017 (cuando el Papa Francisco alcanzaba +38), los autores del estudio destacan que León XIV "mantiene un liderazgo simbólico en el escenario internacional, siendo la única figura con un saldo neto claramente positivo a escala global".