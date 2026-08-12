MITECO despliega 18 medios aéreos y cuatro brigadas y media para la extinción de los incendios de Huelva y Huesca

Imagen de zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva). A 10 de agosto de 2026 en Niebla, Huelva (Andalucía, España). - Clara Carrasco - Europa Press

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 medios aéreos y cuatro brigadas y media helitransportadas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) colaboran en la extinción de los incendios de Niebla (Huelva) y de Las Peñas de Riglos (Huesca), según ha informado el Ministerio con datos de las 11:54 horas.

En concreto, en Niebla (Huelva) tiene desplegados un anfibio ALFA, cuatro anfibios FOCA, un helicóptero KILO, un helicóptero MIKE y tres brigadas helitransportadas. Por otro lado, en el de Las Peñas de Riglos (Huesca) tiene una Unidad Móvil de Análisis y Planificación, tres anfibios ALFA, dos anfibios FOCA, dos aviones TANGO, dos helicópteros LIMA, un helicóptero MIKE y una brigada y media helitransportadas.

En base a datos provisionales, Transición Ecológica ha informado esta mañana de que ya se han quemado este año en España 226.391,64 hectáreas (ha) forestales. En comparación, estos datos son un 38,2% más que el año pasado, cuando por estas fechas se habían quemado 140.000 ha. Además, se han registrado en 2026 un total de 43 grandes incendios forestales, de los que afectan a más de 500 hectáreas. En el mismo periodo de 2025 se registraron 24.

El año 2025 fue el peor en cuanto a cifras de territorio quemado en España desde 1994. En total, se quemaron 354.793,50 ha. Eso sí, las estadísticas se dispararon entre el 5 y el 19 de agosto, cuando las hectáreas quemadas en España pasaron de 47.198 a 367.520.