MITECO licita la redacción de los proyectos para reducir en riesgo de inundación en el Poyo y la Saleta (Valencia)

Varias personas hacen una cadena humana para homenajear a las víctimas de la dana, en la Rambla del Poyo, a 26 de octubre de 2025, en Paiporta, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha sacado a licitación este lunes la redacción de los proyectos para reducir el riesgo de inundación en las ramblas del Poyo y de Pozalet-Saleta. Estos son dos de las iniciativas licitadas a este efecto que se desarrollarán en Horta Sud y otras zonas afectadas.

El texto, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE), prevé un importe de 3,8 millones de euros. De acuerdo con Transición Ecológica, las actuaciones están identificadas en el Plan de mejora de la resiliencia. Implican estudios hidrológicos e hidráulicos, tramitación ambiental completa, elaboración de un plan de comunicación y participación pública y la aplicación de metodología BIM (Building Information Modeling, por sus siglas en inglés).

El plazo previsto para completar los trabajos es de 36 meses, periodo que incluye tanto la redacción de los proyectos como los procesos de participación y consenso social, además de la tramitación ambiental asociada. Las actuaciones combinarán tres tipos de intervención: soluciones basadas en la naturaleza, medidas estructurales y acciones de sensibilización.

Para agilizar los trabajos, el Departamento dirigido por Sara Aagesen ha dividido el contrato en dos lotes que permitirán la labor simultánea de dos equipos de consultoría. El primero de ellos está dedicado a la Rambla del Poyo y cuenta con un presupuesto de 2.137.607 euros.

Según ha detallado el Ministerio, estos proyectos se organizarán en función de la viabilidad de actuaciones como la creación de zonas de almacenamiento controlado en Chiva, adecuaciones de cauce y áreas de retención en el barranco del Poyo, una zona de almacenamiento controlado aguas abajo de Paiporta, la vía verde del barranco del Poyo y su desvío al nuevo cauce del Turia.

Además, estudiará actuaciones de protección en pedanías de Valencia, Sedaví y Alfafar, y la mejora del encauzamiento del barranco del Poyo entre Picanya y la V-31. Por otro lado, el segundo abarca el río Magro, bajo Júcar, los barrancos Pozalet-Saleta y Picassent, el medio-bajo Turia y el Parque Natural de L'Albufera. El presupuesto para este es de 1.701.577 euros.

En lo que resoecta a esto, las actuaciones previstas incluyen intervenciones en el río Magro en Utiel, L'Alcúdia y Guadassuar, así como en Alginet y Algemesí; mejoras en el río Buñol; creación de zonas de almacenamiento controlado en la cuenca del Pozalet-Saleta; actuaciones en el barranco de Picassent; intervenciones en el tramo medio-bajo del Turia y el Parque Natural de L'Albufera; y la restauración ambiental del barranco del Poyo dentro del propio parque natural.