MITECO y PP discuten por obras prometidas en depuradoras de Madrid, que Ministerio "podría haber iniciado" en 2022

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la senadora del PP Miriam Bravo Sánchez, han discutido en el Senado por las obras de renovación de las depuradoras de China, Butarque y Sur (Comunidad de Madrid). Los 'populares' recriminan al Gobierno que no las haya iniciado todavía, mientras que Morán insiste en que podrían haberse iniciado en 2022.

"En primer término íbamos a ejecutarla nosotros, el Canal (de Isabel II) por decisión ha decidido que las ejecutan ellos, pero las podíamos haber iniciado nosotros hace tres años ya, no se aceptó el modelo", ha explicado en la Comisión de Transición Ecológica, en dónde los de Alberto Núñez Feijóo le han preguntado sobre el grado de ejecución del Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027 correspondiente a la parte española.

El Ministerio ya anunció una inversión de mil millones de euros para la mejora de las tres depuradoras más antiguas, más grandes y más obsoletas de la Comunidad de Madrid, que fueron declaradas en el año 2009 de Interés General del Estado, según informó en marzo la Cátedra del Tajo Universidad de Castilla-La Mancha - Soliss.

Sin embargo, la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea dijo que existe el principio de recuperación de costes y quien contamina paga por lo que sería el Ayuntamiento de Madrid, al ser el beneficiario de las obras, el que debería pagar la amortización de esa actuación.

En este marco, Morán ha recalcado que el Ministerio ya tenía los proyectos redactados y las evaluaciones ambientales hechas para iniciar las obras, que incorporaban una previsión de recuperación de la inversión de 1.000 millones de euros a lo largo de 30 años.

"Es el usuario el que tiene que asumir en tarifa el coste de las inversiones. Pero no es porque se lo haya inventado este Gobierno, es porque en términos generales esto es así y se aplica en todas las ciudades de este país donde el Estado ejecuta obras de interés general del Estado. No veo ninguna razón por la cual Madrid tenía que tener una excepción en ese sentido", ha criticado Morán.

Además, ha remarcado que el Canal de Isabel II recuperará la inversión a través de la tarifa, que es "exactamente" la que Transición Ecológica tenía prevista.

Por lo demás, ha recordado que a 31 de diciembre de 2023 la Administración General del Estado tenía en marcha 292 actuaciones y había acabado 31 (del poco menos del 50% que le corresponde del plan total, que implica 620 actuaciones por valor de 5.200 millones de euros). Además, había 323 que aún no habían sido iniciadas y 16 que habían quedado descartadas "por razones técnicas en la mayoría de los casos".

Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha venido invirtiendo con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia otros 50 millones de euros en materia de agua en esta demarcación.

EL PP RECRIMINA AL GOBIERNO EL "ABANDONO" DE MADRID

Por otro lado, la senadora del PP Miriam Bravo Sánchez ha criticado el Plan, entre otras cosas porque a su juicio impide la planificación adecuada de un área que incluye el "83%" de la población existente en la Cuenca del Tajo y además "trata a la región como un área despoblada a efectos de depuración". En especial, ha censurado la falta de inversión en China, Butarque y Sur y ha recordado que el Gobierno firmó un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento asumiendo la ejecución y la financiación de esas obras.

"Entonces, no entendemos muy bien qué diferencia hay entre financiar estas actuaciones o la desalinizadora de Puerto de Barcelona", ha ironizado.

Asimismo, ha echado en cara a Morán que el Ejecutivo tampoco permita que el Ayuntamiento de Madrid inicie las obras siendo éstas "infraestructuras claves para el sistema de depuración de la Cuenca del Tajo y esenciales para cumplir con esa normativa comunitaria".

En este sentido, ha incidido en que no constan estudios previos de geotecnia, arquología y topografía, que la declaración de impacto ambiental que se formuló en diciembre de 2022 puede que esté o no en vigencia y que "no es posible ejecutar estos cuatro proyectos de las depuradoras a la vez", entre otros problemas.

"En definitiva, usted nos habla de inversión, pero desde luego a la Comunidad de Madrid no invierten, lo que hacen es regular de forma dogmática, científica y perjudicial y nos abandonan ante el incremento de exigencias normativas tanto nacionales como europeas. Esta es la realidad, señor Morán", ha criticado.