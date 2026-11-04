MITECO renueva el visor de su herramienta AdapteCCa con nuevas herramientas para analizar el calentamiento global. - MITECO

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha actualizado el visor de escenarios de cambio climático de AdapteCCa, una herramienta que facilita la consulta y el análisis de las proyecciones para España.

Esta nueva versión incorpora la exploración por niveles de calentamiento global, mejoras en la visualización de la incertidumbre y nuevas opciones de descarga de datos para apoyar la toma de decisiones en adaptación.

Entre las principales novedades figuran una interfaz renovada, nuevas opciones de descarga de datos y productos, así como funcionalidades avanzadas para la exploración de los resultados climáticos.

Otra de las mejoras es la incorporación del análisis por niveles de calentamiento global de 1,5, 2, 3 y 4 °C, junto con nuevas herramientas para la representación de la incertidumbre y nuevos productos de visualización, como tablas resumen, ciclos anuales y franjas climáticas.

Asimismo, se han introducido mejoras metodológicas en las proyecciones de precipitación de CMIP6 mediante técnicas avanzadas de ajuste de sesgos para "aumentar la robustez y utilidad" de la información climática disponible.

"Con esta actualización, AdapteCCa refuerza su compromiso de poner a disposición de las administraciones, los sectores económicos y el personal técnico e investigador herramientas cada vez más completas para apoyar la toma de decisiones basada en la evidencia científica y avanzar en la adaptación al cambio climático", ha señalado MITECO.