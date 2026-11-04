MITECO renueva el visor de su herramienta AdapteCCa con nuevas herramientas para analizar el calentamiento global

MITECO renueva el visor de su herramienta AdapteCCa con nuevas herramientas para analizar el calentamiento global.
MITECO renueva el visor de su herramienta AdapteCCa con nuevas herramientas para analizar el calentamiento global. - MITECO
Europa Press Sociedad
Publicado: miércoles, 4 noviembre 2026 17:30
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MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha actualizado el visor de escenarios de cambio climático de AdapteCCa, una herramienta que facilita la consulta y el análisis de las proyecciones para España.

Esta nueva versión incorpora la exploración por niveles de calentamiento global, mejoras en la visualización de la incertidumbre y nuevas opciones de descarga de datos para apoyar la toma de decisiones en adaptación.

Entre las principales novedades figuran una interfaz renovada, nuevas opciones de descarga de datos y productos, así como funcionalidades avanzadas para la exploración de los resultados climáticos.

Otra de las mejoras es la incorporación del análisis por niveles de calentamiento global de 1,5, 2, 3 y 4 °C, junto con nuevas herramientas para la representación de la incertidumbre y nuevos productos de visualización, como tablas resumen, ciclos anuales y franjas climáticas.

Asimismo, se han introducido mejoras metodológicas en las proyecciones de precipitación de CMIP6 mediante técnicas avanzadas de ajuste de sesgos para "aumentar la robustez y utilidad" de la información climática disponible.

"Con esta actualización, AdapteCCa refuerza su compromiso de poner a disposición de las administraciones, los sectores económicos y el personal técnico e investigador herramientas cada vez más completas para apoyar la toma de decisiones basada en la evidencia científica y avanzar en la adaptación al cambio climático", ha señalado MITECO.

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