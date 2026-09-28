El MNCN inaugura 'Evolución', un recorrido visual por las estrategias evolutivas presentes en la biodiversidad

Enyalioides heterolepis. - ROBERTO GARCÍA-ROA

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) inaugurará el 29 de septiembre a las 13:00 horas la exposición fotográfica 'Evolución', según ha informado este lunes la propia institución. En ella se propone un recorrido a través de los mecanismos y estrategias que han dado forma a la biodiversidad del planeta a través de una treintena de imágenes.

Los autores son Roberto García-Roa, Alejandra Rendón, Gerard Carbonell, Jaime Culebras, Joan de la Malla, Jon A. Juárez y Merche Llobera; muchos de los cuales tienen formación científica, han publicado sus trabajos en revistas de prestigio y han recibido premios nacionales e internacionales.

En sus fotografía, retratan anfibios, reptiles, aves e insectos, entre otros y muestran estrategias como el camuflaje, la translucidez o las coloraciones aposemáticas que algunos animales emplean como señal de advertencia frente a posibles depredadores. La exposición, elaborada por la Sociedad Española de Biología Evolutiva (SESBE), está dividida en cinco ámbitos: 'El teatrillo ecológico', 'Coevolución', 'Selección sexual', 'Evolución social' y 'Evolución en el Antropoceno'.

Con ellas, se pretende conseguir que el público observe la naturaleza como "un escenario dinámico en el que predominan la adaptación, la colaboración o el conflicto". Al margen de esto, la exposición también dedica una parte de su contenido a la evolución social; la formación de parejas, las familias o las ventajas de vivir en grupo. "Estos ejemplos demuestran cómo la cooperación ha sido y es esencial en la historia de la vida en la Tierra", ha apuntado el MNCN.

Si bien el recorrido finaliza con una reflexión sobre el Antropoceno, una era nueva marcada por la pérdida y fragmentación de hábitats, el cambio climático y la extinción de especies causada por la actividad humana, la exposición pretende ofrecer una mirada positiva: "la vida, impulsada por la evolución, continuará abriéndose camino".

El vicedirector de Exposiciones del MNCN, Borja Milá, ha hecho hincapié en que esta exposición invita al público a descubrir y a entender la evolución como "una historia fascinante de adaptación, cooperación y conflicto" en la que están reflejadas desde las estrategias de supervivencia de los animales hasta la evolución social, pasando también por la pérdida de hábitats, el cambio climático o la extinción de especies.

"Este recorrido visual, realizado con imágenes de altísimo nivel, acercará a los visitantes a la diversidad de la vida y sus complejas relaciones", ha apuntado.

En la inauguración de mañana intervendrá el director del MNCN, Rafael Zardoya; el fotógrafo Roberto García-Roa, y Pau Carazo, desde la SESBE. La exposición se podrá visitar hasta el 28 de marzo de 2027 en el edificio principal.