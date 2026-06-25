El MNCN inaugura mañana la exposición del 13er Premio de Ilustración Científica y de la Naturaleza Illustraciencia

Pangolín, de Raquel Reis Silva, trabajo galardonado en el 13er Premio ‘Illustraciencia’, en la categoría Ilustración Naturalista. - MNCN

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) celebra este viernes 26 de junio, a las 13:00 horas, la inauguración de la exposición Illustraciencia 13, que exhibirá las 40 obras seleccionadas en el 13er Premio de Ilustración Científica y de la Naturaleza Illustraciencia, según ha señalado el organismo. En el evento, se entregarán también los premios a los ganadores.

La exposición, que se podrá visitar hasta el 27 de septiembre de 2026 en Madrid y que después itinerará por los centros que la soliciten, incluye 40 paneles ilustrados y un panel introductorio, que cuentan con un QR en relieve que permite acceder a los detalles de cada obra, así como tres paneles de las obras premiadas adaptadas en relieve y en braille para personas con discapacidad visual.

Un pangolín africano amenazado por la caza ilegal, peces anzuelo que atraen a sus presas emitiendo luz y larvas marinas que sobreviven a un medio hostil gracias a ingeniosas adaptaciones son las protagonistas de los trabajos premiados.

El concurso fue convocado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de su Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana (VACC-CSIC), el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), el MNCN-CSIC, y la Asociación Catalana de Comunicación Científica (ACCC).

El jurado otorgó un premio de 1.000 euros en cada categoría del concurso, cuyos ganadores fueron anunciados el pasado 28 de mayo: Ilustración Científica, Ilustración Naturalista y la modalidad especial Ciencias Marinas 'Luisa de la Vega', así como siete menciones, una de ellas concedida a través de una votación popular.

Esta nueva categoría, la modalidad especial Ciencias Marinas 'Luisa de la Vega', conmemora los 140 años de la fundación en Santander de la primera Estación de Biología Marina de España, en el año 1886, y rinde homenaje a la obra y la figura de Luisa de la Vega Wetter, ilustradora científica y pionera en la historia de las ciencias del mar.