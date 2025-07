Mónica García agradece en el Orgullo la lucha por los derechos del colectivo y critica la ausencia de líderes del PP

Cita a José Antonio Labordeta para mandar "a la mierda" a los que quieran al colectivo y las personas LGTBIQ+ en los márgenes

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha expresado este sábado, en el marco de las celebraciones del Orgullo, su agradecimiento a toda la gente que ha luchado por los derechos del colectivo y ha criticado la ausencia de los dirigentes del Partido Popular.

"Si hoy tenemos un país mejor y una sociedad mejor es gracias a las décadas en las que ha estado saliendo gente a la calle para luchar por sus derechos", ha enmarcado la dirigente en declaraciones a los medios previas al comienzo de la manifestación del Orgullo en Madrid.

"Gente que incluso ha puesto la cara y se la han partido", ha subrayado García para señalar que hoy es un día para celebrar la diversidad, la dignidad y la libertad, así como para reivindicar: "Mil veces gracias a todos los que han ensanchado nuestra sociedad y han ensanchado nuestros derechos y que hoy están aquí representando lo mejor de nuestro país", ha incidido.

Asimismo, ha desplazado la atención sobre figuras del Partido Popular como Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado e Isabel Díaz Ayuso para criticar su ausencia en la manifestación del Orgullo: "No veremos a la señora Ayuso, que estará disfrutando de su piso de lujo pagado no sabemos por quién; tampoco veremos al señor Feijóo, que es más de poner crema a narcotraficantes [...] No veremos a nadiel del PP", ha criticado.

En un plano más amplio, ha citado a José Antonio Labordeta para mandar "a la mierda" a los que quieran al colectivo y las personas LGTBIQ+ en los márgenes de la sociedad: "Los van a tener en el centro", ha aseverado.