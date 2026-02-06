Mónica García no abandonará 'X' ni "ninguna" red social a pesar de que Sumar pide dejarla

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la jornada ‘Cómo frenar la epidemia de la desinformación en salud’, en el Ministerio de Sanidad, a 6 de febrero de 2026, en Madrid (España). La jornada reúne a profesionales y expertos para intercambiar ideas - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Monica García, no abandonará 'X' ni "ninguna" red social tras los ataques de Elon Musk, tras los ataques al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por parte de su dueño de esta red social, el empresario Elon Musk.

Así lo han confirmado este viernes fuentes cercanas a la ministra de Más Madrid, que han detallado que no comparten "la opinión" del Movimiento Sumar", que defiende el abandono total de X.

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno y a todos los entes dependientes de la administración central que salgan de 'X', después de que Musk acusara a Sánchez de ser un "tirano" y un "traidor" con España por prohibir las redes sociales a menores de 16, algo que también le recriminó el fundador de Telegram, Pável Dúrov.

Hace un año, en protesta por el discurso y los gestos de Musk apoyando al presidente estadounidense Donald Trump, dirigentes de Sumar como la vicepresidenta Yolanda Díaz y los ministros Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun y Sira Rego abandonaron la red social 'X' para pasarse a 'Bluesky'. Sólo se mantuvo la titular de Sanidad, Mónica García.

Sin embargo, y pese a este último choque con los tecnomagnates por la prohibición de redes para menores de 16 años, Sánchez y los ministerios de su Ejecutivo piensan seguir manteniendo sus cuentas en las redes sociales X y Telegram, según destacaron a Europa Press fuentes gubernamentales.

La secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, Ione Belarra, ha defendido este viernes la creación de una red social pública y gestionada democráticamente como alternativa a la plataforma 'X', ya que a su juicio es una plataforma gestionada por un "nazi peligroso", en referencia a su dueño, Elon Musk.