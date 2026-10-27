Mónica Mendoza lanza 'El arte de no morir de dolor', sobre el duelo: "No podemos exigirnos estar bien rápidamente"

Archivo - Portada del libro 'El arte de no morir de dolor', de Mónica Mendoza. - HARPERCOLLINS ESPAÑOL - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista, cineasta y documentalista colombo-americana Mónica Mendoza ha publicado el libro 'El arte de no morir de dolor' (HarperCollins Español) que invita a dejar de pensar en el duelo como una enfermedad que deba curarse o como una etapa que superar cuanto antes, y anima a hablar de la pérdida y a recuperar los rituales de despedida.

"Cuando dejamos de intentar resolver el dolor, empezamos a reconocer lo que nos está pasando. Hemos perdido algo o a alguien importante y eso nos cambia. No podemos exigirnos estar bien rápidamente, como si llorar o extrañar significara que estamos haciendo algo mal", ha subrayado en declaraciones a Europa Press.

El trabajo aborda el duelo desde una perspectiva amplia que abarca distintos tipos de pérdidas irreversibles. "Muchas veces estamos viviendo un duelo y ni siquiera lo sabemos. Perder un trabajo, dejar tu país, terminar una relación o ver cómo una demencia transforma a alguien querido también puede cambiar tu identidad y el futuro que imaginabas", indica.

Mendoza apunta que aunque hay pérdidas que no tienen solución, se puede "hablar" de ellas y "aprender a vivir con esa ausencia" para reconstruir la vida. También subraya la importancia de recuperar los "rituales" de despedida para "cerrar capítulos". "No se trata de olvidar ni de dejar de amar. La vida va creciendo alrededor de esa pérdida y, poco a poco, vuelve a haber espacio para otras cosas", remarca.

La autora recuerda que el origen del proyecto responde a su propia trayectoria personal, marcada por la vivencia de múltiples pérdidas consecutivas --entre ellas el fallecimiento de su pareja y la demencia de sus padres--, lo que la llevó a formarse como acompañante de duelo y a trasladar su residencia a Madrid tras 26 años en Miami.

Mendoza, que desempeñaba previamente su labor periodística en el ámbito del entretenimiento, el cine y la música, ha indicado que empezó a investigar tras no saber si atravesaba una depresión o un proceso de duelo.

La escritora pone de manifiesto la incomodidad social que rodea a la gestión del dolor ajeno, señalando que las frases bienintencionadas como 'tú eres fuerte' o 'está en un lugar mejor' o el silencio obligado terminan por aislar a quienes sufren. Por ello, cuenta que sintió la necesidad de "poner palabras" a estas vivencias para ofrecer compañía y evitar que otras personas deban transitar por los duelos en soledad.

La obra, que ya se encuentra a la venta, se presentará en España el próximo 5 de noviembre en el Auditorio del Banco Sabadell, en un acto en el que también intervendrá la directora del Centro de Escucha San Camilo, Marisa Magaña.