Montero acusa a la "ultraderecha" de usar el burka para colocar a los migrantes como "delincuentes"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su llegada a una sesión plenaria en el Senado, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). La sesión tiene como punto relevante la regularización masiva de migrantes llevada a cabo - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha acusado a la "ultraderecha" de poner a los inmigrantes como "personas que no se integran y que son delincuentes" y que llegan a España a "pelear por unos servicios públicos" que corresponden a los españoles.

"Es fundamental seguir apostando por la convivencia, por la cultura y por tener la capacidad de que no se discriminen a las personas. Eso siempre lo tenemos en el primer plano y por tanto cualquier debate que se quiera plantear a propósito del burka o de la regularización lo único que pretende la ultraderecha es colocar a los inmigrantes como personas que no se integrean o que son delincuentes que vienen a nuestro país a pelear por unos servicios públicos que nos corresponden a nosotros", ha afirmado la ministra en los pasillos del Senado.

Montero ha defendido que el Gobierno ha priorizado la "riqueza" que conlleva la inmigración "ordenada". "No es ni más ni menos que contribuir a cubrir algunas responsabilidades de puestos de trabajo que actualmente se quedan vacantes, por ejemplo, en el campo", ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que la regularización de migrantes implicará que "paguen sus impuestos y contribuyan al sostenimiento del Estado del Bienestar". "No vamos a alimentar ningún discurso que lo que intenta es poner en el primer foco de la actualidad política el tema de la integración cultural, de la inmigración o de cualquiera de sus variantes, como si los inmigrantes en nuestro país fueran sencillamente unos delincuentes, que es lo que pretenden hacer", ha apostillado Montero.