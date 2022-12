Montero defiende sus leyes de aborto y 'solo sí es sí': "Permiten que ejerzamos la libertad sobre nuestros cuerpos"

El PP y Vox alertan a la ministra en el Congreso de que su reforma de la ley de interrupción del embarazo es "inconstitucional"

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido este miércoles en el Pleno del Congreso la "legislatura de avances feministas" que está viviendo el país y ha puesto como ejemplo la reforma de la Ley del Aborto y la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', como iniciativas que "permiten" a las mujeres "poder ejercer la libertad" sobre sus cuerpos.

Así se ha expresado durante su intervención en el debate sobre la reforma de la Ley del Aborto que se ha celebrado en la Cámara baja, en donde también ha criticado la "fuerte ola reaccionaria" y "agresiva" que intenta "frenar los avances en el mundo" y, "especialmente los derechos de las mujeres". "Quieren hacernos dudar de nuestra fuerza colectiva, de nosotras mismas, de que no sigamos adelante", ha indicado, en relación a los críticos con esta nueva norma.

Uno de ellos ha sido el PP, que ha calificado la norma de "atropello legislativo", de "innecesaria", de "inoportuna" y de "inconstitucional". Su portavoz en el debate, María Teresa Angulo, ha criticado la tramitación urgente de la misma, que no se haya esperado a la decisión del Tribunal Constitucional sobre la norma anterior o la inseguridad jurídica que, a su juicio, supone. En este sentido ha puesto como ejemplo el registro de profesionales objetores de conciencia que, según Angulo, tiene "tufo a lista negra".

También se ha mostrado en contra Vox. Su diputada Lourdes Méndez, ha lamentado que, con esta ley, el Gobierno reconozca el aborto "como un derecho humano", que "violente la Constitución" con su contenido, y que "invierta el sistema de valores". Para Méndez, esta iniciativa "no ofrece alternativas" a las mujeres embarazadas y cree que "el único fin" de esta ley es "la eliminación de la vida del hijo" antes casos de "embarazos imprevistos o discapacidad del feto". "Es una nueva pasada de frenada de la ministra Montero", ha concluido.

"NO OBLIGA A ABORTAR"

Frente a estos discursos, la portavoz del PSOE en el debate, Susana Ros, ha recordado que esta norma "no obliga a ninguna mujer a abortar, sino que las ampara y protege a todas, tanto a las que quieran ser madres, como a las que no". Y, en este sentido, ha defendido que el texto no habla solo de interrupción del embarazo, sino de preparto, parto y postparto. Ros también ha destacado las medidas incluidas en la ley en relación a Educación sexual, anticoncepción o salud menstrual; así como la prohibición de publicidad y campañas que fomentan la gestación subrogada".

Y, en este sentido, ha advertido a PP y a Vox de que, en el Congreso "no se legisla desde la moral cristiana, sino desde la voluntad popular".

La representante de Unidas Podemos, Sofía Castañón, por su parte, ha puesto en valor la "recuperación" del derecho a abortar de las menores de 16 y 17 años, así como la eliminación de los tres días de reflexión para poder interrumpir un embarazo. "Cuando acudimos a abortar vamos penadas de casa", ha señalado la diputada.

APOYO DE SUS SOCIOS, PERO CRITICAN CARENCIAS

Este punto ha sido celebrado también por la portavoz de Igualdad de EH Bildu, Bel Pozueta, quien ha rechazado que se considere "frívolas" y "descerebradas" a las mujeres que deciden recurrir a esta práctica. También lo ha hecho su homóloga de ERC, Pilar Vallugera, que ha defendido el contenido de la norma por su defensa de las maternidades "libres" complementadas con la "previsión de que no haya embarazos no deseados" a través de la educación. Aún así, reconoce que la ley tiene carencias, como el hecho de que no reconozca de forma explícita la violencia obstétrica.

Para el portavoz de Igualdad de PNV, Joseba Agirrtexea, también hay algunos fallos en esta ley. El primero la prohibición de la publicidad y agencias de la gestación subrogada. Para el diputado vasco este tema es complejo y debe tratarse en una ley aparte. Del mismo modo, ha señalado su disconformidad con algunas medidas en Educación y Sanidad que, según ha recordado, interfieren en las competencias autonómicas.

La representante de Junts, Pilar Calvo, también ha llamado a incluir la violencia obstétrica en la norma y ha criticado que se incluyan medidas para ofrecer de forma gratuita anticonceptivos o productos de higiene menstrual sin dotar, al mismo tiempo, de fondos a las autonomías que son, según ha explicado, quienes gestionarán esta práctica. Mientras, la portavoz de CUP, Mireia Vehí, rechaza que no se aproveche esta norma para despenalizar el aborto en el Códgo Penal, y el representante de BNG, Néstor Rego, ha pedido más fondos para investigación o elevar la baja durante el embarazo a la semana 35, que en la ley se reconoce a partir de la 39.

Finalmente, la responsable de Igualdad de Ciudadanos, Sara Giménez, ha denunciado los puntos de la norma relacionados con la gestación subrogada, que su partido defiende legalizar en el país. A su juicio, el Gobierno entra en este asunto en la "moralización" que "señala con el dedo" y "dice a las mujeres qué pueden o no con su cuerpo".