Morant advierte de las repercusiones del "negacionismo" en la ciencia que el PP muestra en el Mar Menor, Doñana o CyL

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha denunciado las repercusiones del "negacionismo" científico que muestra el PP en el Mar Menor, en Doñana o en Castilla y León.

En una entrevista podcast publicada por El Español y recogida por Europa Press, Morant ha criticado que el presidente del PP en Murcia, López Miras "niega la ciencia y no pone soluciones a los verdaderos problemas que están ahogando al Mar Menor y, en definitiva, convirtiéndolo en un ecosistema fallido", lo cual, va "en contra" de la sociedad, el turismo y el medio ambiente.

Además, ha denunciado que también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha negado la ciencia al querer "atropellar Doñana", aunque destaca que el Gobierno "ha puesto freno".

Asimismo, Morant observa este negacionismo científico también en Castilla y León, donde se ha pretendido "relajar" las medidas de control de la tuberculosis bovina al considerar que el Gobierno lleva "muy al extremo la salud pública" y al sector económico. "En Europa ya le están diciendo pues señor, usted no podrá exportar su ganado y su carne porque no tenemos la garantía de que no esté en riesgo infectada", ha advertido la ministra.

En definitiva, ha insistido en que el negacionismo de la ciencia tiene repercusiones en la salud, en la economía y "también, por supuesto, en la democracia".