Mueren seis personas en accidentes durante el fin de semana, entre ellos tres motoristas y un ciclista

Archivo - Vehículos en la autovía A-3, a 30 de agosto de 2024, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 4.760.000 movimientos de largo recorrido con motivo de la operación retorno del verano que se pone en marcha desde las 15.00 hor - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han fallecido este fin de semana en seis siniestros mortales registrados en las carreteras españolas, entre ellos tres motoristas y un ciclista, según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los seis siniestros han ocurrido en vías convencionales. Además, ha habido cuatro salidas de la vía y dos caídas en calzada (un ciclista y un motorista).

La siniestralidad ha tenido lugar en Cee y Cerceda (A Coruña), Cuenca (Cuenca), Lorca (Murcia), Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) y Mozárbez (Salamanca).

El sábado fue el día con mayor siniestralidad con tres fallecidos en otros tantos accidentes, seguido del viernes con dos muertos y dos siniestros. El domingo se registro un accidente con una víctima mortal.

En el acumulado anual hasta el 27 de septiembre se llevan contabilizados 813 fallecidos en las carreteras españolas, 79 en lo que va de septiembre. Hasta el momento, junio ha sido el mes más trágico con 136 muertos, seguido de agosto con 130.