1136942.1.260.149.20261124133801 Archivo - Una mujer embarazada. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mujer embarazada podrá elegir a uno de los facultativos del comité clínico que decida sobre un aborto por causas médicas más allá de las 14 semanas de gestación, cuando haya una enfermedad grave o malformaciones en el nastiturus que impidan su viabilidad, según ha avanzado la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Esta medida se incluye en el Real Decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, por el que se regula la información previa al consentimiento en la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y el comité clínico.

"Los comités clínicos estarán formados por tres facultativos, dos ginecólogos o ginecólogas y un pediatra. La mujer interesada incluso podrá proponer a uno de estos facultativos en el comité clínico. Y en todo caso, estos tres facultativos no podrán haber estado inscritos en los últimos tres años en los registros de objetores. Es una forma también de dar objetividad al diagnóstico", ha explicado Rendondo, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros,

Además, ha matizado que estos comités funcionarán en todas las CCAA y que deberá existir al menos uno en cada comunidad en la red sanitaria pública, aunque se podrán constituir cuantos se consideren necesarios.

Asimismo, el Real Decreto aprobado este martes establece las garantías necesarias para que las mujeres reciban, con independencia del territorio en el que sean atendidas, una información "veraz, clara, objetiva, comprensible, actualizada y accesible" antes de la interrupción voluntaria del embarazo.

En concreto, Redondo ha explicado que habrá un bloque de información común obligatorio que las mujeres embarazadas deberán recibir en todos los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo, con carácter inmediato y previo a la prestación del consentimiento, en el que se incluyen cuestiones como los supuestos y condiciones para la IVE, la naturaleza de la intervención y los distintos métodos aplicables, el quirúrgico y el farmacológico; o los centros sanitarios públicos y privados acreditados a los que se pueden dirigir.

La ministra de Igualdad ha destacado que esta información será "igual en toda España, igual en todos los hospitales y centros privados donde se practica interrupción voluntaria del embarazo" y que podrá trasladarse a la mujer "por escrito o verbalmente, según solicite la mujer interesada".

Junto con esta información común y obligatoria, habrá otro paquete de información "optativa" que solo se ofrecerá a las mujeres que la soliciten expresamente, y que tiene que ver con los centros de planificación familiar, las coberturas médicas en el embarazo, los derechos laborales o las ayudas a la maternidad.

También se establecen, según ha puntualizado, algunas "diferenciaciones y especialidades" en los casos de mujeres menores de 16 años, mujeres inmigrantes o mujeres que tengan algún grado de discapacidad.

Además, sobre el último informe de la situación de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública 2015-2025, presentado por la ministra de Sanidad, Mónica García, en el Consejo de Ministros, la ministra de Igualdad ha valorado que "se produce un repunte" aunque se mantiene "bastante estable en los últimos tres años".

Si bien, ha apuntado que "la diferencia entre territorios es muy importante y se mantiene practicamente en los ultimos años", destacando, por ejemplo, las que existen entre Cantabria, con un 88,7% de interrupciones voluntarias en los centros públicos o Galicia, con un 77%, y Castilla y León, con un 15%, Madrid, con un 0,4% o Andalucía, con un 0,1%.