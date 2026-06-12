El Mundial que no se ve: En 14 países participantes en la competición hay restricciones a la libertad religiosa

El Mundial que no se ve - ACN

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Millones de personas que viven en catorce de los países participantes en el Mundial de Fútbol continúan sufriendo restricciones a su libertad religiosa o de creencias, según el último Informe sobre la Libertad Religiosa en el Mundo (ILR) de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN).

"Mientras millones de personas tienen su mirada puesta en el Mundial de la FIFA 2026, otra realidad merece que abramos los ojos: 'el Mundial que no se ve'", alerta la fundación.

Según el informe, tres de los países participantes están clasificados como lugares de persecución religiosa, mientras que otros once, como países donde una discriminación significativa afecta a la libertad religiosa o de creencias.

En Irán y Arabia Saudí, las interpretaciones estrictas del islam sustentan sistemas legales que, según apunta el documento, "restringen severamente la libertad religiosa, especialmente para conversos y miembros de comunidades religiosas no reconocidas": "Quienes desafían estas limitaciones se arriesgan a ser detenidos, encarcelados e incluso, en algunos casos, condenados a muerte".

La República Democrática del Congo, por otro lado, sufre "una inestabilidad crónica y una violencia persistente". El aumento de la actividad yihadista por parte de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en el este del país ha agravado aún más la situación.

México, uno de los tres países anfitriones y sede del partido inaugural, recuerda que las amenazas a la libertad religiosa "no provienen únicamente de leyes restrictivas".

Aunque el país tiene una larga tradición de anticlericalismo institucional, la principal preocupación hoy surge del crimen organizado y el narcotráfico. Sacerdotes, líderes religiosos y agentes pastorales "son con frecuencia objetivo de grupos criminales que buscan controlar comunidades locales en distintas regiones".

Haití - en el grupo C de la fase eliminatoria, con su último partido previsto el 24 de junio en Atlanta, Estados Unidos- presenta una situación "aún más alarmante". Aunque se ha clasificado para el Mundial, solo uno de los 26 jugadores de su selección vive y juega actualmente en el país.

"Amplias zonas del territorio están, de hecho, bajo el control de bandas armadas que en los últimos años han secuestrado y asesinado a numerosos líderes religiosos, además de obstaculizar la labor de las iglesias y organizaciones confesionales", recoge el informe.

Otros países participantes, como Marruecos, Túnez, Argelia, Jordania, Catar, Egipto y Turquía, albergan a millones de personas que "no gozan plenamente de la libertad de religión o de creencias".

Las minorías religiosas -entre ellas cristianos, bahaíes y algunas comunidades musulmanas- siguen sufriendo diversos grados de discriminación y restricciones en la práctica y expresión de su fe, a menudo debido a una gran presión social.

IRAK, UN EJEMPLO DE ESPERANZA

En este contexto, Irak ofrece un ejemplo de esperanza. Durante los últimos años, los cristianos y otras minorías religiosas han sufrido graves episodios de persecución y siguen denunciando formas de discriminación institucional.

Sin embargo, la selección nacional de fútbol "se ha convertido en un símbolo de unidad, al integrar a diferentes grupos étnicos y religiosos, como árabes, kurdos, chiíes y suníes". Cuatro de sus jugadores son cristianos.

En un país donde los cristianos representan actualmente menos del 1% de la población, es un hecho notable que cerca del 15% del equipo esté compuesto por jugadores cristianos.

En Uzbekistán, los estrictos controles sobre la actividad religiosa afectan a creyentes de distintas confesiones, incluida la mayoría musulmana, limitando la libertad de culto y de expresión religiosa.