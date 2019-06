El mundo de la cultura lamenta la pérdida de 'Chicho', del quien destacan "el importante legado" que deja

Actualizado 07/06/2019 20:52:34 CET

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Profesionales del mundo del cine y de la cultura han lamentado la muerte del cineasta y realizador Narciso 'Chicho' Ibáñez Serrador, fallecido este viernes 7 de junio a los 83 años, expresando su admiración por él y destacando el "importante legado" que deja.

En declaraciones a Europa Press, el director Juan Antonio Bayona ha destacado que "Chicho supo hacernos reír y llorar, asustarnos y enseñarnos, pero, sobre todo, entretenernos". "Él siempre insistía que ese era el objetivo principal de su trabajo: hacernos pasar un buen rato y que nos olvidáramos de la realidad durante unas horas. En eso, como entre tantas otras cosas, fue un maestro", ha subrayado.

Por su parte, el director, productor y guionista de cine español Álex de la Iglesia ha asegurado, en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, que él se dedica al cine por Chicho Ibáñez Serrador, al que ha definido como "divertidísimo", como "el Hitchcock" español, como "una especie de isla paradisíaca en medio de un desierto de aburrimiento".

"Demostró que el cine es algo cercano a la gente, para divertirse, entretenerse, para contar cosas importantes también, pero sobre todo para entretenerse, para fascinarse con una historia y esas las contaba Chicho", ha destacado, para subrayar que Chicho Ibáñez Serrador fue capaz de "desprestigiar la seriedad".

Además, ha recordado sus únicas dos películas y ha indicado que '¿Quién puede matar a un niño?' es cine de "vanguardia" y considera que ahora "tendría dificultades de emisión porque es una película arriesgadísima, muy loca". "Ahora tú haces esa película y no la estrenas", ha zanjado.

Para la actriz y expresidenta de la Academia del Cine, Marisa Paredes, ésta es "una lamentable pérdida". "Es horroroso, lo lamento profundamente", ha declarado a Europa Press tras enterarse del fallecimiento. Paredes trabajó con él en el programa de ficción 'Historias para no dormir'

"Le he admirado muchísimo y me ha parecido una persona que en su momento fue muy importante, en la televisión y en fin, lo siento mucho", ha afirmado en declaraciones a Europa Press la actriz y directora teatral, Rosa María Sardá, quien no llegó a trabajar nunca con 'Chicho'.

El actor y humorista Raúl Sénder ha dicho que, si tuviera que definir a 'Chico' en una palabra, sería "grande". Según ha relatado en declaraciones al Canal '24 horas' recogidas por Europa Press, trabajó con él en el programa '1,2,3, responda otra vez' entre otros. Según ha afirmado, la última vez que le vio fue hace un año y medio en una cena por su cumpleaños.

Por su parte, el actor Luis Merlo ha publicado en tuit en el que agradece 'Chicho' el "legado irrepetible". "Nos deja una leyenda de la televisión de este país, hasta siempre Chicho", ha escrito en su perfil de la red social Twitter.

En cantautor Alejandro Sanz también ha tenido unas palabras a través de Twitter de recuerdo al cineasta y realizador tras conocer su muerte. "Narrador de historias para no dormir, aventurero y creador... nos educaste a través de la pantalla. Siempre tendremos la respuesta para ti allí donde vayas", ha escrito en su perfil personal de esta red social, enviando un "sentido abrazo a toda su familia y amigos".

Ibáñez Serrador se convirtió en un reputado profesional como actor, realizador y guionista en la televisión argentina. Llegó en 1963 a España, con cintas de sus trabajos en Argentina que presentó en Televisión Española, a la que trasladó todo lo que había aprendido en América, revolucionando y modernizando la televisión de los sesenta en España.