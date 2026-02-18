Los nacimientos en España crecen en 2025 por primera vez en la última década hasta los 321.164, un 1% más que en 2024

Archivo - Una mujer embarazada. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 321.164 bebés nacieron en 2025, un 1% más que en 2024, siendo la primera vez en la última década en que se produce un incremento interanual, aunque siguen siendo casi 100.000 alumbramientos menos que en 2015, según la Estimación Mensual de Nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según esta estimación provisional, durante 2025 hubo un total de 321.164 nacimientos en España, 3.159 más que el año anterior, cuando se registraron 318.005. Aunque esta cifra está muy por debajo de la registrada hace una década (420.290 en 2015), un 23,6% menos, se rompe la tendencia a la baja.

Además, según señala el INE, en los últimos años se observa que la evolución en el número de nacimientos se ha visto acompañada de un retraso en la edad de maternidad. En términos relativos, en 2015 el 7,8% de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, y en 2025 ya suponen hasta el 10,4% del total.

Mientras, los nacimientos en los que las madres eran menores de 25 han descendido, pasando de 38.141 en 2015 a 30.497 en 2025, y representan el 9,5% del total.

Por otro lado, el INE estima que durante 2025 fallecieron en España 446.982 personas, un 2,5% más que en el año anterior (10.864 más que en 2024).

Por edad y sexo, el mayor descenso relativo de las defunciones se registró en los hombres menores de 4 años (-12,9% respecto a 2024), mientras que el mayor incremento se observó en los hombres de 5 a 29 años (6,6%).

Así, el saldo vegetativo de la población (es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones ocurridos en España) fue negativo en 122.167 personas según los datos provisionales del año 2025, encadenando nueve años con saldos negativos. Según el INE, desde 2020, coincidiendo con el primer año de la pandemia de la Covid-19, las defunciones han superado cada año en más de 110.000 personas a los nacimientos.