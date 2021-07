Navarra prevé aplicar toque de queda para municipios en riesgo extremo y limita reuniones a diez personas

Se limitan a diez personas las reuniones en exteriores y presentará las medidas al TSJN el lunes para su entrada en vigor el miércoles

PAMPLONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha decidido aplicar el toque de queda entre la una y las seis de la madrugada en los municipios cuya tasa de incidencia de Covid-19 se encuentre en el nivel de riesgo extremo (incidencia mayor de 250 por 100.000 habitantes a 14 días y mayor de 125 por 100.000 a 7 días). Esta medida, con los datos actuales, podría afectar al 80% de los municipios de Navarra.

Además, el Gobierno ha decidido limitar las reuniones a un máximo de diez personas en exteriores y dejar en suspensión la regulación que permitía comidas populares, pasacalles o espectáculos taurinos en la calle.

El Ejecutivo foral quiere que las medidas entren en vigor en la noche del martes al miércoles y se mantengan en vigor hasta el 29 de julio. Para ello, presentará las medidas al Tribunal Superior de Justicia de Navarra el próximo lunes.

La consejera de Salud del Gobierno foral, Santos Induráin, ha anunciado este viernes la aprobación de estas medidas ante el incremento de casos de Covid-19 en Navarra. "Consideramos que son las medidas mínimas imprescindibles para intentar recuperar el equilibrio que hemos perdido", ha dicho.

"El paquete de medidas obedece a una idea muy clara, que las medidas sean las mínimas imprescindibles para garantizar la protección de la comunidad, para contener contagios a un nivel tan alto, y que sean asumibles por la sociedad. Buscamos una intervención quirúrgica y que tenga la menor afectación posible en la vida social, económica y emocional", ha señalado.

Santos Induráin ha explicado que el porcentaje de municipios que podrían verse afectados por el toque de queda es "altísimo, teniendo en cuenta la incidencia media de Navarra". Ha citado los casos de Huarte, Corella, Cintruénigo, Zizur o Pamplona con los barrios de Rochapea y Mendillorri. Así, ha dicho que prácticamente el 80% de los municipios de Navarra podrían verse afectados, aunque ha precisado que habrá que esperar a la situación concreta del miércoles para conocer qué localidades tendrían toque de queda si la justicia lo avala. Además, ha dicho que, aunque el marco normativo finalizaría el 29 de julio, podría ser prorrogable.

Precisamente, sobre la decisión que podría adoptar el TSJN, que ya en mayo rechazó el toque de queda por no considerarlo entonces proporcional, la consejera ha afirmado que "tenemos elementos de justificación" para pedir la limitación de movilidad. "Siempre se le aportan al TSJN informes de salud pública, de la evolución epidemiológica, de la situación asistencial hospitalaria. Las medidas son proporcionadas y necesarias con la situación actual. Consideramos que son las medidas mínimas imprescindibles para contener esta progresión tan exponencial que está teniendo el virus e intentando que tengan la menor repercusión en el nivel económico, en el nivel social y en el nivel social de los ciudadanos", ha asegurado.

Sobre la situación epidemiológica, Induráin ha apuntado al factor de la cepa india, dominante en Navarra, que es más contagiosa que las conocidas hasta ahora, aunque ha señalado que, según los datos disponibles, no tiene mayor letalidad ni es más grave.

Además, ha afirmado que esta nueva ola de contagios "no se parece a las otras que hemos tenido" ni en el número de hospitalizaciones ni en letalidad. "Llevamos sin fallecidos más de 20 días", ha apuntado.

No obstante, ha señalado que "hay que frenar la transmisión porque valores de incidencia tan altos no son admisibles para nosotros, la hospitalización va a aumentar y es lo que queremos evitar". "Los profesionales sanitarios están disgustados, están cansados, están preocupados", ha advertido, para reclamar a la ciudadanía que cumpla las medidas vigentes y recordar que la vacuna no es una garantía del cien por cien.

Induráin ha afirmado que algunos de los últimos ingresos hospitalarios son de personas de menos de 40 años. "Que un joven de 30 años ingrese en UCI, como están ingresando, es un riesgo importante para su salud. Por lo general puede ser que los jóvenes lo pasen de forma leve, pero no es así en el cien por cien de los casos y se dan situaciones de este tipo. Hay personas jóvenes que pueden tener cuadros graves", ha asegurado.

En todo caso, Induráin ha subrayado que "el sistema sanitario navarro está respondiendo, detectando, cribando, vacunando y atendiendo en todos sus niveles a toda la población".

Sobre la posible adopción de medidas de restricción para la hostelería, la consejera ha señalado que en la aprobación de este paquete no ha estado sobre la mesa incluir medidas que afectaran a la hostelería.