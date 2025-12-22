Nervios, bolas 'rebeldes' y pausas para hidratrarse y secarse el sudor, anécdotas del sorteo de Navidad 2025

Un niño del Colegio de San Ildefonso, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Premios espaciados, algunas bolas 'rebeldes' que han rodado por la moqueta del Teatro Real de Madrid y los nervios de los niños de la Residencia de San Ildefonso, que se han hecho visibles cuando los pequeños han pedido agua en repetidas ocasiones para aclarar sus voces y cuando alguno de ellos se ha secado el sudor de la frente, han protagonizado el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que se ha celebrado este lunes 22 de diciembre.

La primera tabla del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha despertado al Teatro Real de Madrid a las 9:21 horas con la aparición del segundo premio, dotado con 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo), que ha sido para el número 70.048. El premio más madrugador de este 2025 ha sido cantado por Ángel Abaga y Samanta Fuster, junto a Raimundo Alogo Ondo Esono y Manuel Djunior Sañaba Mangue, que han extraído las bolas.

Ángel, de 12 años, es de los veteranos y participaba por cuarta vez porque considera que "mola mucho" y es una "experiencia única". "Me gusta cantar y, si hay algún premio, mejor", afirmaba en una entrevista con Europa Press durante uno de los ensayos previos al sorteo.

A las 9:36 horas comenzaba la segunda tabla y pocos minutos después llegaba el primer cuarto premio, dotado con 200.000 euros a la serie, 20.000 euros al décimo, que ha sido para el 78.477.

Los pequeños Piero Rai Chávez Huaroto y Alisce Ríos Gonzales, que ya cantaron el 'Gordo' el año pasado, han cantado este cuarto premio, acompañados de Isabella Palacios Murillo y Santiago Javier Gutiérrez Rueda, que han extraído las bolas.

A continuación, han salido al escenario Gorka Calderón y Aisha Solang para cantar premio y número, y los hermanos Ñat Mecheba, Estefanía y Ernesto, para extraer las bolas. Pese a su energía y entusiasmo, los niños solo han repartido pedrea (1.000 euros a la serie, 100 euros al décimo).

Tras ellos, a las 10:40 horas comenzaba la cuarta tabla, la que más premios ha repartido este 2025. Apenas unos segundos después, las niñas de San Ildefonso Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores tapaban el alambre con la mano indicando que había salido premio, el primer quinto, para el 23.112. Por su parte, Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo han extraído las bolas.

UN 'GORDO' ENTRE SONRISAS Y APLAUSOS

A las 10:44 horas, en el cuarto alambre de esta cuarta tabla, Italy Andrea ha tapado el alambre con su mano y cuando su compañera Alba Yadira ha escuchado cómo cantaba los 4 millones de euros, correspondientes al primer premio, el 'Gordo', se ha quedado boquiabierta, antes de volver a cantar con fuerza el número premiado, el 79.432.

Entre miradas cómplices y sonrisas, las pequeñas se han dirigido a la mesa de presidencia para mostrar las bolas agraciadas y han recibido un fuerte aplauso del público. Además, a las 11:00 horas, han cantado otro quinto premio, que ha sido para el 60.649.

Poco después, en la quinta tabla, salían el tercer premio y otro quinto cantados por los hermanos Aurora y Armín Rodríguez Osorio. El quinto ha correspondido al 77.715, dotado con 60.000 euros a la serie y el tercer premio ha recaído en el 90.693, dotado con 500.00 euros a la serie. Junto a ellos, Raimundo Alogo y Manuel Djunior han extraído las bolas de los números y los premios.

Aurora, de 10 años, participaba por segunda vez en el sorteo con "mucha emoción". "A veces siento emoción o nervios o incluso felicidad porque estoy haciendo algo muy importante que no mucha gente puede hacer", enfatizaba en declaraciones a Europa Press en uno de los ensayos previos.

Otros dos quintos premios llegaban en la sexta tabla del sorteo, dejando 60.000 euros a la serie para el 25.412 y el 61.366. Los niños de San Ildefonso Agustín Nicanor Bikoro Mangue y Axiel Kyron Abas Limbaga han sido los encargados de cantar los números agraciados, ayudados por Isabella Palacios Murillo y Santiago Javier Gutiérrez Rueda, que han extraído las bolas.

SALUDO DE DESPEDIDA AL PÚBLICO

Axiel Kyron, de 10 años, que ha repetido por segundo año consecutivo, explicó en una entrevista con Europa Press, días antes del sorteo, que, a pesar de los nervios, le gusta la experiencia. "Me pongo un poquito nervioso, pero se me pasa", comentó. Al finalizar la tabla, los niños han salido del escenario y Agustín Nicanor ha agitado la mano en el aire para saludar emocionado al patio de butacas.

Por su parte, la séptima tabla ha repartido el sexto quinto premio, que ha sido para el número 94.273. Adamis Sofía Román y Evelyn Maldonado lo han cantado en torno a las 12:30 horas, ayudadas por los hermanos Ñat Mecheba, Estefanía y Ernesto, que han extraído las bolas.

Mientras, la octava tabla del sorteo ha repartido el segundo cuarto premio, que ha recaído en el 25.508. Los niños Rosario Martínez García y Matías Martínez García han sido los encargados de cantar número y premio, respectivamente, acompañados por Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo, que han extraído las bolas.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha terminado a las 13:35 tras más de cuatro horas de duración y con dos quintos muy remolones que han aparecido en la novena tabla. Fidelia Sañaba y Camila Isabella Cartagena han cantado el sexto de los ocho quintos premios, yendo a parar al 41.716, y solo dos minutos después, han proclamado el último de los premios mayores, el octavo quinto, que ha sido para el 18.669. Junto a ellas, Abigail Sañaba y Alondra María Paz, han extraído las bolas de los números y los premios.

Para poner el punto final al sorteo de Navidad de 2025, Raimundo Alogo Ondo y Manuel Djunior Sañaba Mangue, de nuevo junto a Abigail y Alondra, han cantado la décima y última tabla, que solo ha dejado pedrea.