Archivo - Imagen desdibujada de una calle de Sevilla envuelta en una densa niebla, protagonista de la mañana de hoy. A 30 de diciembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las nieblas matinales, con probabilidad de ser densas y extensas en zonas de ambas mesetas y del interior de Galicia, continuarán marcando este lunes la jornada en la Península, con Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia en estado de aviso amarillo durante las primeras horas del día por nubosidad, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A primeras horas predominarán los cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja, que dejará brumas y nieblas en amplias zonas, más densas y extensas en regiones de ambas mesetas y en el interior de Lugo. A lo largo del día tenderán a levantar y quedarán cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas, que volverán a cubrirse al final en el noroeste.

No se prevén precipitaciones salvo en los litorales de la fachada oriental y en Baleares, donde predominarán los intervalos nubosos con probables chubascos ocasionales, que podrían ser más frecuentes e intensos en el entorno del cabo de la Nao. En Canarias habrá intervalos nubosos en interiores y vertientes norte de las islas de mayor relieve, con probables precipitaciones ocasionales, y cielos en general poco nubosos en el resto, con calima ligera.

En cuanto a las temperaturas, las máximas aumentarán en el Cantábrico y se mantendrán con pocos cambios en el resto del país. No obstante, la distribución de las nieblas hará probables subidas en el entorno del Tajo y La Mancha y descensos en la meseta Norte y las depresiones del nordeste.

Las mínimas descenderán en la mitad norte peninsular y subirán en Baleares y la fachada oriental. Se esperan heladas débiles en montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, localmente moderadas en los Pirineos, y podrían afectar también al este de las mesetas.

Entre las capitales de provincia, las máximas más altas se darán en Alicante, Málaga, Huelva y Melilla, Almería y Ceuta (19 grados), y las más bajas en Palencia y Valladolid (9 y 10 grados, respectivamente). La mínima más baja corresponderá a Cuenca (-1 grado), seguida de Soria (0).

El viento soplará moderado del norte en Baleares y en los litorales de la fachada oriental, con tendencia a amainar, y arreciará el del sur en los de Galicia y el levante en el Estrecho. En el resto predominará el viento flojo variable, con componente sur en el Cantábrico y Galicia y este en el resto, y cierzo al principio en el Ebro. En Canarias el alisio será moderado.