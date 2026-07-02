'La noche en 24 Horas' logra un nuevo récord histórico de audiencia al alcanzar un 2,5% de share esta temporada

Archivo - Inmediaciones de la sede de RTVE con Torrespaña, conocida popularmente como `El Pirulí'. (Foto de archivo). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

'La noche en 24 horas', que dirige y presenta Xabier Fortes, ha alcanzado esta temporada un nuevo récord histórico de audiencia al alcanzar los 2,5 puntos de share.

Según los datos del programa, es la tercera temporada consecutiva que se bate el registro absoluto de espectadores en el programa nocturno del Canal 24 horas, dedicado al análisis de la actualidad política y social.

En la temporada 2023-24 se alcanzaron por primera vez los dos puntos de audiencia anual, mientras que en el curso 2024-2025 registró 180.000 espectadores y un 2,1% de cuota.