Noviembre se despide con un frente que dejará lluvias débiles y descensos térmicos, según eltiempo.es

Montañistas durante la nevada en Pedrafita, a 20 de noviembre de 2025, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Noviembre finalizará con un frente que cruzará todo el país desde este sábado y dejará lluvias, débiles en general, así como descensos térmicos, tras un jueves y viernes con predominio de la estabilidad, según la predicción del portal meteorológico eltiempo.es. Además, la cota de nieve subirá.

De este modo, tras el paso del frente, una nueva masa de aire más frío llegará a España, que será más templada que la de la última semana, pero suficiente para que desciendan de nuevo los termómetros en todo el país.

Por días, este jueves ha sido en general estable, con la madrugada más fría de la semana, mientras que para este viernes por la mañana, el portal ha indicado que se registrarán algunas nieblas, concentradas sobre todo en Castilla y León y valle del Ebro. Aunque no serán persistentes en general, de forma local podrían aguantar hasta pasado el mediodía.

En el resto del país, la jornada será estable en casi su totalidad. Se espera una mayor nubosidad y algunas lluvias débiles a Galicia a últimas horas, fruto de la aproximación de un débil frente.

Las temperaturas máximas seguirán su ascenso, más notable en los sistemas montañosos. Además, se superarán los 10ºC en todas las capitales del interior. Mientras, en Andalucía se podrían superar los 18ºC en Sevilla o Málaga, al igual que en Valencia o Tarragona, que tendrán los valores más elevados en la Península.

Respecto a las mínimas, también tenderán a subir en general, aunque habrá algunas zonas con descensos. Sin embargo, las heladas continúan. Además, en alta montaña y en el interior del país amanecerá con temperaturas bajo cero. Así, Palencia y Soria podrían amanecer con -2ºC, mientras que Guadalajara, Cuenca o Albacete estarán sobre los -1ºC O 0ºC.

De cara a la madrugada del sábado, las lluvias asociadas a este débil frente afectarán a la costa gallega y a primeras horas llegará un nuevo frente frío desde el noroeste. Con su aproximación se intensificarán las precipitaciones, especialmente en la costa atlántica.

Así, durante la tarde, las lluvias alcanzarán zonas de Extremadura, Castilla y León, Asturias y Cantabria. Al final del día ya habrían alcanzado puntos del País Vasco, Navarra, La Rioja, Madrid y Castilla-La Mancha. Estas precipitaciones serán débiles y afectarán con mayor intensidad a Galicia y la cornisa cantábrica. En el resto, apenas se superarán los 5 litros por metro cuadrado (l/m2).

Con la llegada del frente frío por el noroeste, las temperaturas mínimas se dispararán en esa zona, como consecuencia de la nubosidad y el viento. También subirán las mínimas en el sureste. En el resto no se esperan cambios y será otra noche fresca, similar a la del viernes.

En cuanto a las máximas, tenderán a descender entre -1ºC y -3ºC en buena parte del oeste y del interior. Así, León se quedaría en unos 7ºC de máxima, mientras Madrid rondaría los 12ºC y en el sur seguirían superando los 18ºC en Sevilla o Málaga.

Para la madrugada del domingo, eltiempo.es ha avanzado que el frente continuará su avance y se darán lluvias débiles también en Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, islas Baleares, Cataluña y Aragón.

El resto del domingo se prevén chubascos, más intensos en las comunidades del este y el País Vasco, con tendencia a remitir en el resto del territorio. Al paso del frente, la cota de nieve bajará hasta situarse en los 1.100 metros en la cordillera Cantábrica, 1.000 en el Pirineo y los 1.200 metros en los sistemas Central e Ibérico.

Respecto a las máximas, descenderán de forma casi generalizada entre -2ºC y -4ºC. Por su parte, las mínimas subirán en muchas zonas del interior a causa de la nubosidad y el viento, por lo que las heladas quedarán muy restringidas.

Mientras, en las Islas Canarias, el final de noviembre y del otoño meteorológico estarán marcados por la estabilidad. Así, podrían llegar algunas lluvias débiles al norte de las islas, sobre todo las de mayor relieve y occidentales.

De cara a la próxima semana, con el inicio de diciembre, eltiempo.es ha indicado que aún hay incertidumbre, pero que todo parece indicar que una nueva vaguada podría aparecer. Así, el frente asociado traerá nuevas lluvias y tras el mismo podrían bajar las temperaturas, una dinámica que podría mantenerse al menos toda la primera semana de diciembre.

CHORRO POLAR INTENSO

Por su parte, Meteored ha detallado que, en los próximos días, el chorro polar experimentará una intensificación y subirá ligeramente de latitud, pero seguirá presentando ondulaciones, lo que favorecerá la llegada de varias vaguadas que afectarán a España, condicionando el tiempo a corto y medio plazo.

Aunque el último descuelgue frío, responsable de la inestabilidad reciente en el norte y Baleares, comienza a retirarse y las altas presiones avanzan desde el Atlántico, el escenario atmosférico no será plenamente estable.

De este modo, un nuevo sistema frontal barrerá la Península y Baleares este fin de semana, en un contexto marcado por un cambio sinóptico hacia un chorro polar más vigoroso y desplazado al norte, propio de una configuración NAO+, que desviará las borrascas hacia latitudes más altas.

No se prevé un periodo prolongado sin lluvias y los modelos europeo y americano anticipan la llegada de varias vaguadas hasta el puente de diciembre. Estos descuelgues traerán bajadas térmicas puntuales y precipitaciones en numerosas regiones, más abundantes en el noroeste.

Los sistemas frontales asociados podrían dejar lluvias en buena parte del país y, si alguna onda se desplaza más al sur, no se descarta una reactivación de los chubascos en zonas del Mediterráneo, un escenario que aún deberá confirmarse.