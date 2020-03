Obispados decidirán trasladar o no las procesiones de Semana Santa a septiembre cuando pase la emergencia

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Obispados españoles como el de Granada, Sevilla, Cádiz, Mallorca, Menorca o Zaragoza, esperarán a que pase la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 para decidir si trasladan o no las procesiones de Semana Santa, que han tenido que ser suspendidas, a los días 14 y 15 de septiembre, tal y como ha propuesto el Vaticano. Si bien, algunas cofradías ven "inviable" aplazarlas a esa fecha porque son días laborables o porque se solapan con otras fiestas.

Así, la archidiócesis de Granada ha asegurado a Europa Press que, una vez que pase la actual crisis sanitaria, por la que se ha decretado el estado de alarma, abordará, junto con la Real Federación de Hermandades y Cofradías y el Ayuntamiento, la "sugerencia" del Decreto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos del Vaticano sobre el posible traslado de las procesiones. Si bien, reconoce que esas fechas son jornadas "de por sí muy grandes" por la celebración de la Virgen de las Angustias, patrona de la archidiócesis.

Asimismo, el Arzobispado de Sevilla decidirá si hay desfiles procesionales en septiembre, cuando pase la pandemia del coronavirus Covid-19. "Este asunto lo va a abordar el Consejo Episcopal de la Archidiócesis en la primera reunión que tenga, una vez pase esta situación derivada del estado de alarma", según precisan fuentes del Arzobispado a Europa Press.

Lo mismo harán en el Obispado de Cádiz y Ceuta pues ahora están "centrados en el momento presente". "Cuando ya pase todo esto, con mucha calma y considerando todos los aspectos, se verá la viabilidad de celebrar procesiones o lo que sea necesario. Ya se verá", aseguran.

Por su parte, Los obispados de Menorca y Mallorca tampoco se han planteado aún trasladar estos desfiles religiosos al verano y, por lo tanto, no hay nada decidido. "Aún no hemos analizado esta propuesta, todo vendrá en su momento", subrayan desde la diócesis de Menorca. Igualmente, la Archidiócesis de Zaragoza lo estudiará una vez que haya pasado el estado de alarma.

"PREMATURO" PARA LAS DIÓCESIS GALLEGAS

También ven "prematuro" fijar una nueva fecha ahora las diócesis gallegas, por lo que dicen que no adoptarán una decisión en próximas fechas. Desde Santiago, Elisardo Temperan de la Archidiócesis de Compostela ha indicado que se trata de un tema que hay que valorar "muchísimo", al tratarse de muchas cofradías que saldrían en dos días. Es por ello que ha apostado por esperar a que pase la alerta por el coronavirus antes de adoptar una decisión definitiva. A pesar de ello, la junta de Cofradías estudia colgar información sobre la historia de las diversas procesiones a través de la página web y las redes sociales a modo simbólico durante las jornadas en las que estaba previsto que se celebrasen en un primer momento.

La Diócesis Mondoñedo-Ferrol considera, por su parte, que existe "margen de tiempo" y que en todo caso cada obispo irá tomando la decisión que considere más apropiada, aunque de momento no lo han valorado. En Ourense, la cuestión se abordará previsiblemente en una reunión esta misma semana, aunque son conscientes de que se trata de una decisión que presenta "dificultades" para las fechas propuestas por el Vaticano.

Por su parte, la diócesis de Lugo ha matizado además que es necesario coordinarse entre el Obispado y la junta de cofradías, aunque por el momento "no se ha hablado"; y finalmente, la Diocesis de Tui-Vigo, ha señalado que alguna cofradía le ha trasladado esta petición y que es "posible", pero que a estas alturas "no se ha tomado ninguna determinación" al respecto. "Vamos a esperar a que lleguen los buenos tiempos", aseguran, puesto que se trata de un "futurible", aunque sí exista esta posibilidad.

COFRADÍAS DE CASTILLA Y LEÓN NO VEN "RECORRIDO" A LA PROPUESTA

Mientras, la mayoría de cofradías de Castilla y León ven "inviable" trasladar las procesiones a los días 14 y 15 de septiembre. La Junta de Cofradías de Semana Santa en Valladolid ni siquiera se plantea el ofrecimiento realizado desde el Vaticano. "Ni lo hemos valorado ni creo que vayamos a hacerlo", ha respondido el presidente del máximo órgano de representación de las cofradías vallisoletanas, Isaías Martínez Iglesias, en declaraciones a Europa Press, añadiendo que en Semana Santa "es cuando hay que hacerlos".

Otra cosa muy distinta, puntualiza Martínez Iglesias, es que en Valladolid los cofrades puedan salir a la calle en octubre, entre los días 15 y 18, aprovechando que la capital ostenta la sede del VIII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofrades (JOHC).

También el secretario de la Junta de Cofradías de Zamora, Rufo Martínez, ve "inviable" que se pueda celebrar una Semana Santa en septiembre. El también presidente de la Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias ha aclarado que el consejo no se ha reunido, por lo que no hay ninguna postura oficial a este respecto, a la espera de que se resuelva la situación sanitaria, "que es la prioridad ahora mismo". En todo caso, Martínez ha dejado claro que "se podrá hacer algún acto, una acción de gracias", pero que "no tendrá nada que ver con la Semana Santa".

En la misma línea, en Salamanca el presidente de la Junta de la Semana Santa, José Adrián Cornejo, ha reseñado que es una decisión que, en el caso de seguir adelante, no está en sus manos. "Es una decisión que no es nuestra, está en manos de los obispados". Aun así, el máximo representante de la Junta de Semana Santa en Salamanca ha manifestado "personalmente" que es una propuesta que no ve que tenga "mucho recorrido" pues serían los días 14 y 15 de septiembre, que son jornadas laborales y que en Salamanca coinciden con el final de las fiestas de la ciudad.

También José Marcelo Reglero, Hermano Mayor de la Junta de Cofradías de Soria, advierte de que no "se ha planteado hablar de este tema". "Me sorprendió la propuesta del Vaticano con la que está cayendo, ahora ni nos lo planteamos porque lo importante es que acabe esta situación cuanto antes", ha indicado Reglero. Mientras, en León, el presidente de la Junta Mayor de la Semana, Manuel Ángel Fernández, no ha querido a entrar a valorar la posibilidad de desarrollar la Semana de Pasión en el mes de septiembre.

En el caso de Burgos, el vicepresidente de la Junta de Semana Santa, Víctor Cámara, ha señalado que, por el momento, no hay nada valorado al respecto, si bien ha dejado claro que "lo que se desea es poder celebrarla". En todo caso, ha dejado claro que por parte de las cofradías de la ciudad no cree que exista ningún problema en celebrarla en septiembre. "Ojalá podamos disfrutarla y no perderla", ha añadido.

Tampoco cierra todas las puertas la Hermandad de Cofradías de Semana Santa de Palencia, desde la que se apunta que "se podría valorar" la celebración de la Semana de Pasión en el mes de septiembre. Por su parte, el presidente de la Junta de Cofradías de Segovia, Víctor García, también entiende que "este no es el momento" para plantear la opción que baraja el Vaticano, dado que "no hay una previsión clara" de cuándo se va a solucionar la emergencia sanitaria. Por lo que respecta a Ávila, Ernesto José Jiménez Ferreras, presidente de la Junta de Semana Santa, también reconoce que en el seno de la organización no se ha hablado nada al respecto y creen que "es prematuro".