Obispo de Tenerife espera que el Papa llame la "atención" a instituciones sobre el "drama humanitario" de los migrantes

El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, con el Papa León XIV. - DIÓCESIS DE TENERIFE

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, cree que el Papa León XIV dejará en la isla una "llamada de atención" a las instituciones nacionales e internacionales para que "tomen conciencia del drama humanitario" de los migrantes que llegan en patera al archipiélago.

"Hay que llamar la atención para que las instituciones nacionales e internacionales tomen conciencia del drama humanitario de estas personas que se dejan vida", ha indicado Santiago en una entrevista con Europa Press, de cara al viaje del Papa a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio y cuya última parada será Tenerife.

Asimismo, espera que el Pontífice deje en la isla "un mensaje de aliento, de ánimo al pueblo canario y a las instituciones canarias que intentan dar acogida a estas personas que llegan".

A su vez, desea que sus palabras sean una invitación a "no dejarse llevar por manipulaciones ideológicas, noticias falsas o prejuicios" contra las personas migrantes, y ha mostrado su rechazo a quienes se refieren a ellas como "delincuentes". "No, son personas que incluso, bueno, algunos han pagado un dineral por venir en ese cayuco, incluso 6.000 euros", ha añadido.

Sobre las propuestas que han trasladado al Vaticano, el obispo de Tenerife no descarta que pueda visitar El Hierro --que, según ha precisado, algún año ha recibido más del doble de personas migrantes que el total de su población, que ronda los 11.000 habitantes, y donde en mayo de 2025, tres niñas y cuatro mujeres perdieron la vida al volcar un cayuco--, aunque lo ve complicado logísticamente, teniendo en cuenta que estará en la diócesis unas horas.

"El Hierro, siempre lo he dicho, no es imposible pero es verdad que es complejo, es bastante complicado y complejo, por cuestiones logísticas, de seguridad y de agenda, porque la realidad es que El Hierro ya resta horas para estar en otro evento", ha explicado.

Además, ha añadido que hay que valorar otros criterios y, en este sentido, otra de las propuestas es que el Papa visite un campamento de migrantes como el de Las Raíces en Tenerife, donde podría ver el problema de la "masificación".

"Es verdad que el muelle de la Restinga es significativo porque, es el punto de llegada. Pero es cierto que las personas ahí son acogidas en este centro de atención de emergencia, el CATE, durante tres días. Después son derivados a otros centros de acogida", ha precisado.

En cambio, ha comentado que, si acude a un campamento de migrantes en Tenerife, podrá encontrarse con un mayor número de migrantes. Por ello, ha apuntado que se deberá valorar si "quiere estar en un lugar donde se encuentra la realidad masificada de los inmigrantes, lo que significa esa masificación", o en "el muelle" de El Hierro "como lugar simbólico de llegada".

El obispo de Tenerife ha apuntado que preparar la visita del Pontífice en menos de tres meses es "un reto grande" y ha asegurado que se están preparando con "gran ilusión" y "alegría" porque se trata de "un hecho histórico" ya que es la primera vez que un Pontífice viaja a las Islas Canarias".