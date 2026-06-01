Obispos, CEOE y CCOO ensalzan la encíclica del Papa León XIV y abogan por el "diálogo" ante el "desafío" de la IA

El presidente de la CEE, Luis Argüello, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la exsecretaria de Estado de digitalización Carme Artigas en la Fundación Pablo VI. - EUROPA PRESS

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, y el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, han coincidido en la relevancia de la primera encíclica del Papa León XIV, 'Magnifica Humanitas', y han abogado por el "diálogo" entre todos los implicados ante el "desafío" y los "riesgos" de la Inteligencia Artificial (IA).

Así lo han apuntado este lunes en un coloquio sobre 'Magnifica Humanitas', organizado por la Fundación Pablo VI, moderado por el director general de la Fundación Pablo VI, Jesús Avezuela, y en el que han participado también la exsecretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial Carme Artigas, y la secretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Alessandra Smerilli (a través de un vídeo).

En concreto, han apostado por la necesidad de un marco regulador para proteger a los ciudadanos, un nuevo "contrato social", en palabras de Garamendi o un "marco espiritual, ético, cultural y político", en palabras de Argüello, que teme que los trabajadores acaben siendo sustituidos por "robots".

"Una de las debilidades de la democracia parlamentaria es que todo se juega en periodos de cada cuatro años, con buscas interesadísimas de ganar las elecciones, lo cual es legítimo. Pero impide propuestas en este asunto, que es un asunto mayor de largo plazo. Entonces, para el largo plazo, hace falta tener un marco, teniendo en cuenta, además, que esta arquitectura de la inteligencia artificial, como ya se ha insistido, es un cultivo, más que un diseño acabado", ha explicado el presidente de la CEE.

En este sentido, ha añadido que "hace falta ponerse a trabajar ladrillo a ladrillo" y ha subrayado que es necesaria una "tierra firme para asentar los cimientos" que, a su juicio, pasa por defender que "la vida humana es sagrada desde el vientre de la madre". "Porque lo que hay en el vientre de la madre no son unas células, es otra vida", ha aseverado.

Mientras, Garamendi ha apelado a la "responsabilidad" para aprender a gestionar esta nueva "revolución" tecnológica. "Ni la Iglesia ni el Papa está condenando la tecnología, lo que está diciendo es cómo la gestionamos, y tenemos que ser muy responsables, cada uno de nosotros, también los empresarios y nosotros mismos, de aprender cómo se gestiona esto", ha señalado.

Además, ha advertido de que los ciudadanos ya no son "personas" sino "datos" y ha precisado que estos datos son una "fuente ingente de dinero". "Por eso es tan importante llegar a grandes acuerdos, un nuevo contrato social que defina estos temas", ha insistido.

Asimismo, ha hecho "una llamada a la clase política", al "diálogo" y a la "lealtad institucional". "Cuando estamos viendo un país donde pasan cosas, donde estamos viendo unas noticias que nos abochornan a todos, etcétera, es muy difícil hablar de la ética, cuando estamos viendo que no pasa nada", ha precisado.

Por su parte, Carme Artiga ha destacado que la encíclica de León XIV es un "toque de atención" y ha advertido de que las empresas "no son oenegés" sino que van a "maximizar su beneficio". "Si no existieran leyes las empresas seguirían empleando a niños y a esclavos, por lo tanto, no podemos esperar una actitud moral más allá de la moralidad de cada CEO de turno", ha apuntado.

Además, ha avisado de que "los seres virtuales de la IA son psicópatas, entes que emulan emociones, que te hacen creer que te quieren, que te hacen creer que te comprenden" y ha denunciado el "chupado de datos gratis", al tiempo que ha pedido que la IA sea una "inteligencia aumentada", es decir, enfocarse en aquellas cosas que el ser humano nunca sería capaz de hacer sin la IA.

Mientras, Unai Sordo ha destacado que, en su primera encíclica, Prevost "hace una cosa muy importante y es no tecnocratizar el debate, sino vincularlo a las relaciones de poder y a las relaciones de organización social que en el mundo del trabajo"; y ha advertido cómo la IA ya define despidos, intensidad del trabajo y salarios.

Tal y como ha precisado Sordo, en declaraciones a los medios, tras finalizar el acto, "la encíclica del Papa y la posición que está teniendo la Iglesia Católica en este momento de disputa global donde hay un riesgo de regresión económica y democrática" es "muy relevante".

"Una posición humanista, una posición basada en principios morales y éticos que yo creo que hay que valorar, de dignificación del trabajo, de control de la concentración de poder en torno al mundo digital y el uso de la inteligencia artificial con fines espurios. A mí me parece muy relevante que una encíclica de la Iglesia se haya pronunciado con la nitidez que se pronuncia el Papa León XIV", ha destacado.

En este sentido, ha calificado como "muy relevante" que "el Vaticano haya abiero la puerta a que los sindicatos intervengan" en el acto de encuentro entre el Papa y la sociedad civil, que tendrá lugar el próximo domingo en el Movistar Arena. "Me sorprendió porque es la primera vez, entonces, desde ese punto de vista, sí. pero es verdad que nosotros siempre hemos mantenido una relación bastante constante con la Iglesia, pero sobre todo con la Iglesia de base", ha precisado.