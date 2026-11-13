Los obispos españoles celebrarán la próxima semana su Asamblea Plenaria marcada por León XIV y el aniversario de la CEE

Archivo - Vista general de la 124ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), a 4 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles celebrarán del 16 al 20 de noviembre su 130ª Asamblea Plenaria en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en Madrid, en una reunión que estará marcada por el análisis de los discursos del Papa León XIV durante su reciente visita a España y por el acto conmemorativo del 60 aniversario de la institución.

Según ha informado la CEE, la sesión inaugural tendrá lugar el lunes 16 de noviembre, a las 11:00 horas, con el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, al que seguirá el habitual saludo del nuncio apostólico en España, Piero Pioppo.

Uno de los puntos del orden del día es la celebración, el martes 17, de un acto conmemorativo con motivo del 60º aniversario de la Conferencia Episcopal.

Asimismo, el episcopado también estudiará la actualización de las Líneas de acción de las Comisiones, Subcomisiones y Oficinas de la CEE tras incorporar las implicaciones que, en cada ámbito, tienen los discursos y homilías del Papa León XIV durante su visita a España, del 6 al 12 de junio.

Por otro lado, y siguiendo la dinámica de otras convocatorias, en una de las sesiones se seguirá el procedimiento de "conversación en el espíritu". En esta ocasión reflexionarán sobre el modo de proceder sinodal de la CEE. Además, el obispo referente de la Conferencia Episcopal Española para el Sínodo, Francisco Conesa, informará sobre las Asambleas diocesanas de evaluación de la Fase de puesta en marcha del Sínodo.

Durante la semana, la Asamblea Plenaria abordará diversos proyectos y documentos elaborados por los distintos órganos de la CEE. Entre ellos destaca la presentación, por parte de la Oficina de Libertad Religiosa, del Informe de delitos de odio en España correspondiente al año 2025.

Igualmente, la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso presentará un convenio con las Iglesias Evangélicas sobre la fórmula del Bautismo.

Por su parte, la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado someterá a estudio la propuesta de creación de un ministerio laical instituido al servicio de la caridad.

El orden del día incluye además el proyecto de renovación del Plan de Formación para los Seminarios Menores de España, los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud de Seúl 2027, la propuesta sobre la celebración de un Encuentro de laicos sobre la presencia pública, así como información sobre el Fondo Común Interdiocesano y de la Conferencia Episcopal para 2027, entre otras cuestiones.