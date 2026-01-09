Los obispos españoles celebrarán la próxima semana en Segovia su tanda anual de ejercicios espirituales

Archivo - Los obispos españoles reunidos en Asamblea Plenaria, en una fotografía de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles celebrarán del 11 al 17 de enero en Segovia su tanda de ejercicios espirituales, que organiza anualmente la Conferencia Episcopal Española (CEE) a comienzos de cada año.

En esta ocasión, los ejercicios espirituales estarán dirigidos por el vicario general de la diócesis de Getafe, el sacerdote Francisco Javier Mairata.