Obispos españoles creen que no se dan las circunstancias para la renuncia del Papa: "No estamos en periodo precónclave"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha advertido de que no es "periodo precónclave, ni mucho menos" y ha añadido que no cree que se den las circunstancias para que renuncie el Papa Francisco, ingresado desde hace 13 días en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde está siendo tratado por una neumonía bilateral y una bronquitis.

"No estamos en periodo precónclave en absoluto, o sea que, bueno, yo comprendo que puede haber un interés por parte de ustedes por conocer algo que se produce rara vez, 'ogni morte di Papa (cada muerte de Papa), o sea, que no se produce todos los días, es una cosa siempre que llama la atención. Pero no estamos en momento precónclave, ni mucho menos", ha subrayado García Magán.

Así lo ha indicado este jueves en la rueda de prensa posterior a la 269 reunión de la Comisión Permanente de la CEE, que se ha celebrado este martes y miércoles en la sede de la CEE, en Madrid, durante la cual, los obispos, han rezado especialmente por la recuperación del Pontífice.

En todo caso, preguntado por cómo valorarían los obispos españoles una posible renuncia de Francisco, el secretario general de la CEE ha apuntado que "ya no sería ninguna novedad" porque es "un camino que Benedicto XVI ya inició con su renuncia". Además, ha añadido que está prevista en el canon 332, parágrafo 2 que dice: "Si el romano pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente".

En este sentido, ha recordado que Bergoglio ya anunció públicamente que "en 2013 había firmado una carta de renuncia preventiva entregada al entonces secretario de Estado, Tarcisio Bertone, en caso de impedimento por cuestiones médicas".

"Si usted me pregunta si se está dando esa condición de hecho que hemos mencionado por el código, o incluso la condición de hecho de la carta, pues yo diría que claramente no, no se están dando esas condiciones de hecho, porque yo creo que a lo que el Papa se refería, pues era cuando ese impedimento está vinculado a una limitación mental, a un impedimento mental. Y lo que tiene ahora pues son enfermedades propias de la edad y de circunstancias", ha zanjado García Magán.

En todo caso, ha animado a todos los ciudadanos a rezar "por la curación" del Papa Francisco en estos momentos de dificultad y ha reconocido que ha vivido estos días con preocupación traducida en oración pero también con esperanza.