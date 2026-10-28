Los obispos españoles se unen al "dolor" de los afectados por el accidente de tren en Toledo y piden oración

El presidente de la Conferencia Episcopal Española es Luis Argüello,y el cardenal José Cobo, presiden la celebración de la 274º reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española (CEE) se ha unido al "dolor" de los afectados por el accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo) y ha pedido oración por todas las víctimas.

"La CEE se une al dolor de las personas afectadas y pide oración en las celebraciones de la comunidad cristiana por todas las víctimas para que, bajo la intercesión de la Virgen María, Consuelo de los afligidos y Reina de la paz, el Señor les conceda el don de la Vida a las víctimas y esperanza a las familias y afectados", ha asegurado.

Asimismo, ha expresado sus "condolencias y cercanía" a las familias de las víctimas y "reza por el eterno descanso de los fallecidos y por la recuperación de los heridos".

También ha encomendado a todas las personas que trabajan en las labores de emergencia, a quienes atienden a los heridos y acompañan a las familias de las víctimas.

El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos vagonez del Iryo, según la última información oficial hasta el momento.