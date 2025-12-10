Los obispos nombran a María González Dyne como nueva secretaria general de Cáritas Española

La nueva secretaria general de Cáritas Española, María González Dyne. - Cáritas Española

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha nombrado, en su reunión de este miércoles, a María González Dyne, como nueva secretaria general de Cáritas Española para los próximos cuatro años, en sustitución de Natalia Peiro.

El nombramiento se realiza a propuesta de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana teniendo en cuenta la terna aprobada por el Consejo General de Cáritas, según ha informado la CEE en un comunicado.

La nueva secretaria general toma el relevo de Natalia Peiro, quien deja el cargo tras completar dos cuatrienios al frente de Cáritas Española.

Al acceder a la Secretaría General, González Dyne asume también el cargo de directora ejecutiva de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada).

María González Dyne nació en Madrid el 6 de junio de 1973 y ha realizado buena parte de su actividad profesional en el ámbito de la cooperación internacional, el desarrollo, la justicia social y la evangelización, con una trayectoria en organizaciones de Iglesia así como en el sector público y privado.

Desde abril de 2022, es la directora de Alpha Contexto Católico para Europa, Oriente Medio y Norte de África, organización internacional con sede en Londres, cuya principal misión es la nueva evangelización. Anteriormente fue directora del Departamento de Cooperación al Desarrollo de CAFOD (Cáritas Inglaterra y Gales), etapa en la que "fortaleció el papel de la Iglesia en la respuesta internacional al desarrollo y a las emergencias humanitarias", según la CEE.

También ha desarrollado su vida profesional en Manos Unidas, donde ha trabajado durante más de una década como responsable adjunta del Área de Proyectos. En Cáritas Española trabajó entre 1998 y 2000 como técnica en el gabinete de presidencia y fue cooperante en Kenia y Uganda.