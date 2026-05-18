Los obispos reivindican a los comunicadores frente al "crecimiento de la IA", los "bots" y los "discursos de odio"

Los obispos durante la entrega de los Premios ¡Bravo! 2025. - EUROPA PRESS

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión de Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Manuel Lorca, ha reivindicado este lunes el papel de los comunicadores frente a un posible "futuro oscuro" marcado por el "crecimiento de la Inteligencia Artificial", de los "bots" y los "discursos de odio" en la red.

"La descripción del tiempo en que estamos viviendo podría hacernos temer un futuro oscuro como suele pasar siempre cuando vienen situaciones que no dominamos o que comienzan aventuras. Hay demasiada polarización, difusión digital de discursos de odio; lo impactante se pone por delante de lo importante, los bots que responden con rapidez y sin responsabilidad o el crecimiento de la Inteligencia Artificial sin presencia de lo humano", ha advertido Lorca.

Así lo ha indicado este lunes durante la entrega de los Premios ¡Bravo! 2025, otorgados por la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, que se entregan en torno a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

En este contexto, Lorca ha destacado que los galardonados de los Premios ¡Bravo! ayudan a todos "a ser cada día más humanos y mejores", dando "fe de todos los acontecimientos, de los buenos, de los malos, de las guerras y de las violencias, pero también de las alegrías, de las sonrisas", siendo una "fuente de esperanza comprometida".

"Como dice el Papa León, necesitamos que el rostro y la voz vuelvan a expresar a la persona, necesitamos custodiar el don de la comunicación como la verdad más profunda del hombre, hacia la cual orientar también toda innovación tecnológica", ha subrayado.

Entre los premiados de este año, destacan la cantante Rosalía por 'Lux' y la directora de cine Alauda Ruiz de Azúa por 'Los domingos', aunque ninguna de las dos ha acudido este lunes a recoger el galardón. En concreto, Rosalía no ha acudido a recoger el premio y tampoco lo ha recogido nadie en su nombre. Mientras, en nombre de Ruiz de Azúa ha recogido el premio Lara Pérez, de la distribuidora BTEAM.

Asimismo, el Premio ¡Bravo! Especial ha sido para el periodista Fernando Ónega, que ha sido recogido por su hijo, Fernando Ónega; el Premio ¡Bravo! de Prensa, ha recaído en el escritor Javier Cercas, que ha enviado un vídeo de agradecimiento; el ¡Bravo! de Radio, ha sido para la Fundación COPE, y el de Televisión, para el periodista José Luis Pérez, de TRECE.

Por otro lado, el jurado ha otorgado el ¡Bravo! de Comunicación digital la iniciativa 'Adopta un comercio', de la agencia Siberia; el de Publicidad, a la campaña 'Tan como tú', de Contrapunto BBDO para Down España; el ¡Bravo! de Podcast, a Carlos Roca por Roca Project, y el ¡Bravo! de Comunicación diocesana, a Eva Cañas y María Criado.